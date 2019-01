Candidatos a diputados de MORENA: ¿Lobos con Piel de Ovejas?

Por: Carlos Cortes//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (24/01/2019).- Hablando de MORENA, el escenario para su partido en el proceso electoral próximo se ve muy difícil, complejo y competido, lo que podría desembocar en que no lograra buenos resultados en la elección del próximo 2 de junio. Así lo aseguró la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, María de la Luz Castillo Torres, quien pidió a su partido no nominar candidatos externos porque no se sabe si traigan las mismas intenciones del partido de Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar y si traen bien puesta la camiseta de su partido, porque pudiera suceder que los candidatos no caminaran por la misma senda. Asimismo, la legisladora tamaulipeca asumió que los otros partidos también están luchando para colocar a sus diputados en el Congreso y eso complicará el escenario para su partido en Tamaulipas.

Castillo Torres pidió a su partido seleccionar a los candidatos idóneos que verdaderamente representen los ideales y principios del presidente López Obrador, los de la cuarta transformación, que vengan a servir al pueblo, a los ciudadanos y no que pongan a advenedizos que sólo quieran servirse a sí mismos, dice la legisladora.

En lo personal, Castillo Torres asegura que no se siente satisfecha con su desempeño en el Congreso, dice que a ella le faltó tiempo para cumplir con la expectativa ciudadana y para hacer más cosas: “me faltaron cosas que hacer porque hay muchas necesidades de la gente, hay muchas necesidades en las zonas rurales”.

Es necesario, dijo la legisladora morenista, que “haiga buenos representantes para que se acabe con la corrupción, que se les dé la oportunidad a las buenas personas y no a personas que están viendo su beneficio propio. Lo malo es que después se anda eligiendo a personas corruptas.

Pero a pesar de todo lo que en MORENA se ha dicho a lo largo del tiempo sobre la honestidad, sobre no mentir, y sobre el combate a la corrupción y la impunidad, las intenciones de algunos miembros de la Cuarta Transformación no están cumpliendo. Para ilustrarle, le presento un enriquecedor ejemplo de cómo, en el camino, se pueden retorcer las buenas intenciones. En Baja California Sur, las promesas y compromisos de algunos morenistas quedaron prácticamente reducidas a nada.

La diputada local sudbajacaliforniana, por el Partido Encuentro Social, parte de la coalición Juntos Haremos Historia, Perla Guadalupe Flores Leyva, y quien llegó al Congreso de aquella entidad hace apenas unos meses, adquirió y presumió en redes sociales la compra de un automóvil último modelo, lo que no tendría nada de raro, de no ser porque el automóvil es un vehículo de ultra lujo, cuyo valor supera, y por mucho, el medio millón de pesos. Una verdadera cachetada para la pobreza y la marginación.

Y para no dejar duda de sus preferencias automovilísticas, en la foto difundida en sus redes sociales, aparecen la Legisladora y su pareja, junto al último modelo “nuevo de paquete” de color azul cavansita, que no chiclamino, el cual les fue entregado en días recientes, dentro de una concesionaria de Mercedes-Benz.

El automóvil CLA Coupé se adquiere desde los $545,000 pesos, mismo que tiene tecnología Attention Assist, que advierte al conductor si detecta síntomas de cansancio al circular a una velocidad entre los 80 y 180 km/h. Así lo indica la página oficial de la automotriz. Hasta el momento, no se conocen los acuerdos entre la legisladora y concesionaria para adquirir esta unidad de una de las marcas más exclusivas del mundo automotriz, el precio en que se adquirió, bajo qué condiciones, y si fue a crédito o de contado.

No obstante, en el portal de Transparencia del Congreso del Estado de Baja California Sur, a 3 meses y medio de haber asumido el cargo, aún no se puede consultar la dieta real que perciben los legisladores ni sus prestaciones, gratificaciones y sistemas compensatorios, entre otros detalles de contratación. Pero esa situación no es nueva en aquella legislatura. El último informe de transparencia de ese Congreso data de mayo del año 2018.

Perla Guadalupe Flores Leyva llegó a la diputación local, le decía, gracias a la alianza que hizo Encuentro Social con Morena, en 2018, cuando arrasaron las posiciones en la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur. De las 16 diputaciones de mayoría, MORENA logró 8 curules, Encuentro Social 7, y el Partido de Renovación Sudcaliforniana una posición. De las 5 plurinominales, una fue para el PAN, una para el PRI, una para el Partido Humanista, una para el PRD y una más para el Partido del Trabajo. 21 diputaciones en total.

Por lo pronto, y después de tomar juramento a su cargo, los diputados sudbajacalifornianos dominantes de Legislatura, anunciaron un plan de austeridad que consiste en una sería de medidas que iban desde la reducción de salarios hasta la eliminación de viáticos y gastos superfluos, que de acuerdo con lo que se puede observar quedaron en sólo buenos deseos y más cuando los legisladores, Perla Guadalupe, posa junto a un nuevo y lujoso automóvil de más de medio millón de pesos, que representa una cachetada a las necesidades y pobreza de la mayoría de los mexicanos. ¿Y como le harán después los de aquel Congreso para regresar nuevamente a pedirles el voto a los ciudadanos? ¿Y cómo pedirles el voto a los pobres en un Mercedes Benz sin que los pobres se ofendan?

¿Y en Tamaulipas, cómo pedirle la confianza a los electores desde un lujosísimo Volvo, como lo hiciera Alejandro Ceniceros Martínez, dirigente sempiterno del Partido del Trabajo en la entidad? Lo que se requiere es coherencia: que coincida lo que se dice con lo que se hace. De otra forma, es discordancia.

