¡¡¡Descarado placeo para Arturo Soto!!!

Ciudad Victoria, Tamaulipas (24/01/2019).- No queremos echar la guácala, muchos menos convertirnos en ave de mal agüero, pero nos preguntamos de qué magnitud serían las consecuencias si en un momento dado se produjera dantesco incendio en uno de los edificios existentes en la capital tamaulipeca.

La desconfianza estriba en que propios y extraños conocemos de antemano del precario equipo de trabajo del que desde décadas atrás está dotado el H. Cuerpo de Bomberos victorense y que de poco o nada les serviría si la conflagración se reportara en una de las plantas altas del inmueble siniestrado

Por ejemplo, la Torre Gubernamental “Bicentenario” cuenta con veintitrés pisos, los que en horarios y días hábiles son ocupados por miles de funcionarios y burócratas que desempeñan sus funciones en las diversas dependencias que alberga ese lugar.

Usted y yo sabemos que al momento de producirse una catástrofe de tal naturaleza lo instrucción inmediata es la de suspender el servicio de los ascensores, obligando la evacuación a través de escaleras, las que obviamente en un momento de alto riesgo resultarían insuficientes para dar salida inmediata a esas miles de personas.

Es cierto que en ocasiones personal de Protección Civil, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno ha realizado simulacros en edificios públicos y privados, regularmente exitosos, pero porque con dos o tres días de anticipación se notifica a quienes serán desalojados y los ejercicios enfocados a no más arriba de un cuarto piso.

Lo traemos a colación porque consideramos que es tiempo para que el gobierno estatal y municipal se pongan las pilas y proporcione del equipo necesario para que en una situación real los sufridos “apaga- fuegos” puedan controlar la situación y no validar aquel dicho popular que reza, “después del niño ahogado, tapan el pozo”.

En el mismo orden de ideas, las autoridades de Protección Civil alertan a los tamaulipecos sobre el nuevo frente frió que entraría este día, con marcados descensos de temperaturas hasta de cuatro grados, en la franja fronteriza, y mínima de seis en la zona centro.

Los meteorólogos estiman que las bajas temperaturas prevalecerán hasta el domingo y recomiendan extremar precauciones, sobre todo en infantes y personas de la tercera edad.

Dándole vuelta a la página, a la hora que cerrábamos nuestros comentarios, estaba por iniciar, en el recinto del Congreso Local, la sesión pública ordinaria, que en su calidad de presidente de la mesa directiva por el mes de enero, dirigiría la diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Posteriormente, en el Salón “Independencia” de la misma sede legislativa, se reuniría la comisión de Justicia, que comanda TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, y en los temas; revisar la documentación de los aspirantes a dirigir la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, además analizar la propuesta enviada por el Jefe del Ejecutivo estatal para designar a los cinco consejeros de la Comisión Técnica, la cual tendrá como mandato el diseño institucional de procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Para no fastidiar a nuestros caros lectores digamos que Movimiento Ciudadano dio a conocer nombres de sus precandidatos a diputados por Tamaulipas y aunque no aparece quienes podrían ir por el XIV y XV distrito con cabecera en esta capital, se cree que se incluiría a la secretaria de Acuerdos de ese instituto político, PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ,

El proceso de registro continuaba abierto, pero hasta se habían anotado, en orden alfabético: ANTONIO DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL, FRANCISCO MARTÍN SIFUENTES, GEOVANNI BARRIOS MORENO, IGNACIO LÓPEZ PADILLA, JOHNATAN AZAEL PORTILLO ALEJO, su tocayo JOHNATAN SAÚL CRUZ ECHARTEA, JOSUE LUCIO REYES y LUCERO GUADALUPE LÓPEZ TORRES.

También: MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ OSORIO, MAURO REYES COBOS, NORA ISABEL GARCÍA BOCANEGRA, OFELIA CORTES MARTÍNEZ, ORLANDO ELIZONDO SILVA, OSCAR MARTÍN ALDRETE GARCÍA, RICARDO REYNOSO HERRERA, ROBERTO AVALOS FLORES y RODOLFO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ.

Y si de naranjas y cosas peores hablamos, el exalcalde capitalino y diputado federal por la LXIII legislatura, GUSTAVO ADOLFO “Tavo- Fito” CÁRDENAS GUTIÉRREZ, este viernes estará de manteles largos, con motivo de su cumpleaños 61. ¡Felicidades!

En La sección humorística va el cruel chascarrillo que envió MICAELA FLORES GAYTÁN. Y que dice: – Y bien hijo, ahora que se te ha caído tu primer diente, ¿qué has aprendido? – ¡¡¡Que no debo interrumpirte mientras hablas!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el subsecretario de Ingresos y candidateable para diputado local por Victoria, ARTURO SOTO ALEMÁN, representó al Ejecutivo estatal en el evento que ayer encabezó XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, para informar sobre sus primeros cien día al frente de la alcaldía capitalina.

El acto se llevó a cabo en la explanada de la plaza “Juárez”, dejándose ver también la panista aspirante a diputada por el Distrito XIV, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, sí como miembros del cabildo y directores de áreas del ayuntamiento, ante quienes “El Dr. Xico” se comprometió a reabrir el paseo dominical “Libre 17”, espacio de entretenimiento de los victorenses e inaugurado en el trienio del priísta MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM.

En otro tema, en los dominios del alcalde vallehermosense JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTERO, su antecesor, el priísta DANIEL TORRES ESPINOZA anda bien engüilado, incluso ofreciendo dinero a quien le consiga la candidatura para diputado local por el IX Distrito electoral, sea por el PRI o MORENA.

En esa misma población no ocultan su deseo de participar en este procesos electoral; por el PAN, el empresario JESÚS SÁÉNZ DE LA GARZA, así como el jefe de la Oficina Fiscal y representante del gobernador en esa región, LUIS ALBERTO CEPEDA CRUZ; mientras que por el PRI se anota, la líder local del partido, ROSA ICELA PECINA HERNÁNDEZ y FERNANDO CASTRELLÓN, y por MORENA, LUCERO GONZÁLEZ MENDOZA, su esposo, el exdirigente local del partido tricolor, RICARDO ADAME GARZA, y ELIPHALET GOMEZ LOZANO, el que según la vox pópuli vallehermosense es el gallo a vencer y el mejor posicionado de cara a la elección del dos de junio.

Lo arriba escrito nada tiene que ver con la ceremonia luctuosa que esta mañana se llevó a cabo en honor al ilustre tamaulipeco, nacido en la Hacienda San Agustín del municipio de Hidalgo, General PEDRO JOSE MÉNDEZ ORTIZ.

El homenaje tuvo lugar frente al monumento en su honor ubicado en el cruce del 17 con Avenida Carrera Torres de esta capital y pasaron lista de presente, entre otros; el alcalde XICOTECANTL GONZÁLEZ; FERNANDO OLVERA ROCHA, secretario de Turismo; su homólogo de Seguridad Pública, AUGUSTO CRUZ MORALES, el inspector de la Policía Federal, RENATO PEDRO CEBALLOS DOW, ENRIQUE RANGEL CARVAJAL, comandante del 77 Batallón de Infantería, y con la representación del gobernador, ARTURO SOTO.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, mañana, al excoordinador general de la Secretaría General del Gobierno, el ríobravense JUAN ALONSO CAMARILLO; JOSÉ MANUEL SUÁREZ FLOREZ, alcalde neolaredense por el periodo 2002- 2004; ESTHELA MARÍA MORENO GUTIÉRREZ, presidenta del Consejo Empresarial de Turismo Médico en Reynosa, y al cirujano capitalino, JORGE RENÉ SALINAS GRAHAM.

Extensivas para GONZALO LARA PÉREZ, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del XIX Circuito del PJF; al exdirector municipal de Promoción e Inversión de Desarrollo Económico en Madero; MARIO CASANOVA DEL ÁNGEL; DAGOBERTO GUMARO GARZA BARRÓN, miembro Activo del PAN en Díaz Ordaz, y MARÍA TERESA GUERRA CORTÁZAR, jefa de Departamento en el DIF Tamaulipas.

Es hora del punto final, pero antes el picarón chistorete que firma nuestro caro lector capitalino, JESÚS ROLANDO REYES ALVARADO. Y que dice: Un hombre tenía su órgano viril demasiado grande y por lo mimo ninguna mujer se animaba a tener sexo con él. Desesperado por su situación decide ir a ver a una bruja.

– Tu problema tiene solución, sólo tienes que ir colina arriba hasta encontrar una charca, cuando estés ahí tienes que esperar a que aparezca una ranita, y le vas a preguntar: ¿Ranita te quieres casar conmigo? Por cada vez que te responda que no tu miembro reducirá tres pulgadas.

El tipo siguió la recomendación y una vez que llegó a la charca espero pacientemente a que la ranita saliera, luego de un rato por fin aparece y él le pregunta: – Ranita, ¿te quieres casar conmigo? – ¡No! Y zas su miembro se reduce tres pulgadas.

El tipo piensa que todavía es enorme, y la busca nuevamente: – ¿Ranita, te quieres casar conmigo? – ¡No! Se le reducen otras tres pulgadas. – Creo que con doce pulgadas está bien, (piensa el tipo), aunque con nueve estaría mejor. Así que vuelve a preguntar: – Ranita, ¿te quieres casar conmigo? – ¡¡¡Ya te dije que no, no, y no!!! Juuuuar juar juar juar.

