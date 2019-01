Rechaza Oseguera caceria de brujas.

***”No podemos ser cómplices”.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (24/01/2019).- Rechaza de tajo Adrián Oseguera Kernion, alcalde de ciudad Madero haber emprendido una cacería de brujas en contra del gobierno de su antecesor Andrés Zorrilla, por equipo faltante en algunas áreas.

“Como lo he dicho anteriormente eso lo está manejando el jurídico y contraloría, yo no me estoy metiendo, son situaciones que se tienen que dar por qué encontraron alguna irregularidad que se tiene que proceder con forme a la ley, por que si no también nosotros seríamos cómplices. Se tiene que denunciar, nosotros recibimos un ayuntamiento que le faltaron varias cosas que por ley se tienen que hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes”.

Resalta ” no hay una persecución de parte mía, no he dado una indicación ni la voy a dar jamás de una persecución política, en esto nosotros aquí es donde estamos en las colonias, resolviendo problemas, eso lo maneja jurídico y contraloría, ellos te podrían dar una mejor información”.

Al referirse al faltante explica en concreto.

“Están actuando, si te puedo decir por que estoy enterado, que hubo varios casos en servicios públicos que faltaron motores, faltaron herramientas, equipo inmobiliario que al no recibirlo nosotros pues se tiene que presentar una denuncia, si no actúas eres cómplice”.

Acerca del presupuesto presentado ante la federación, dijo el jefe de la comuna Maderense.

“Lo estamos gestionando, los diputados nos están apoyando también, nos estamos moviendo en México, yo ayer estuve con Óscar Romario, debe haber buenas noticias, no se los montos, pero lo único que si te puedo decir, es que somos el tercer municipio a nivel nacional que cumplimos con todos los requisitos. Ya pasamos, pero ahora hay que ver cuánto nos van a aprobar de todo ese monto”.

Al final expuso que si hay afectación por el recorte a los recursos federales.

“Todo recorte es malo, si al estado le recortan recurso, nos va mal a todos y el estado va contar con todo el apoyo de nosotros si decide recortar recursos, claro que no lo vamos a dejar, pero si pasa eso vamos a seguir trabajando”.

“Y debe el gobierno del estado alzar la voz, nosotros como tamaulipecos nos corresponde también controlar ese tipo de situaciones ver en lo que podamos ayudar para rescatar ese dinero que le quitaron al estado, ver de qué manera lo podríamos recuperar para que a todos los municipios nos vaya bien, hay una excelente relación y todos estamos unidos y vamos a estar gestionando para que nos bajen más recursos al estado y que nos vaya mejor a los municipios”.

Y concluye Oseguera Kernion dejando de manifiesto que las campañas políticas han quedado atrás.

“Aquí ya no es de partidos, es de estar unidos todos de todas las corrientes partidistas para sacar adelante a los municipios*.