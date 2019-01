Roberto Vega, pide madurez política a militantes de Morena.

***El más fuerte aspirante a la candidatura a una diputación local, exhortó a sus compañeros a mantener la calma y guardar los tiempos en este proceso interno y no meter sancadillas con el fuego amigo.

Por: Mario Rivera//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (29/01/2019).- El ex candidato a la regiduría en el ayuntamiento de Altamira, Roberto Vega Ramírez, exhortó a toda la militancia de MORENA, a conducirse con madurez política, civilidad y con respeto hacia los compañeros en este proceso interno para la selección de candidatos a las diputaciones locales.

“A pesar del divicionismo que prevalece hacia el interior morena, como aspirantes a una candidatura a diputados locales, debemos de tener madurez politica, con el objetivo de buscar un interés general por este instituto político, así como con la ciudadanía, lejos de buscar los intereses personales, esto si en verdad vamos a participar en serio como MORENA, el principal objetivo es lograr la mayoría en el congreso del estado, de tal manera que tenemos que trabajar en equipo como uno solo para fortalecer este proyecto rumbo al poder legislativo en Tamaulipas”, señaló Vega Ramírez.

Agregó que de esta manera hace un llamado a la unidad hacia el interior de MORENA y que los intereses personales no sean las causas del divicionismo, porque si esto sucede, se tiende a corromper los estatutos de de este instituto político, así como estar contra de la politica del líder moral Andrés Manuel López Obrador, quien tiene bien definido los principales legados como lo son, No Mentir, No Robar, y no Traicionar.

Cabe señalar que Roberto Vega Ramírez, en la pasada eleccion fue candidato a regidor por la coalición juntos haremos historia En Tamaulipas y ahora se ha convertido en el más fuerte de los aspirantes a la candidatura a una diputación local, es un luchador social, que tiene bien firme los ideales para que esta cuarta transformación llegue a Tamaulipas y se renueve el congreso del estado con la mayoría de MORENA legislando por el bien de la sociedad tamaulipeca.

El líder morenista indicó, “Confío en que, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA tiene que tener una excelente encuesta y se bien que tomará la mejor decisión para no equivocarnos otra vez en Altamira ya que por esos errores no tenemos ninguna representatividad en el municipio, de tal manera que ahora se tiene que tener bien claro quien tiene esa identidad popular y el cariño de la gente y este capital político, lo demostramos en un evento masivo donde logramos reunir a más de 1500 personas de todo Altamira y Madero, quienes me dieron su respaldo y apoyo para los siguientes proyectos”, concluyó Roberto Vega.