Registro de candidatos en Tamaulipas, preámbulo a inicio de campañas políticas…Los detalles.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (01/04/2019).- PRIMERAMENTE EN NOVIEMBRE ASUSTARON A DONALD TRUMP QUE LA PRIMER CARAVANA DE 7,000 CENTROAMERICANOS PRETENDIAN LLEGAR A EE.UU CRUZANDO MEXICO PARA PEDIR ASILO POLITICO, EXIGIO LOS PRIMEROS 8,000 MILLONES DE DOLARES para construir el muro fronterizo con México, no pasó nada, tuvo que emitir una emergencia Nacional que fue desmentida por los Congresistas federales que no existía tal amenaza a la soberanía nacional, hoy suspendió la ayuda financiera a los países centroamericanos de Honduras, Guatemala y el Salvador porque no hacen nada para detener a la caravana de migrantes que pretende ingresar a México, finalmente amenazo con cerrar la frontera definitiva la próxima semana que servirá para detener el flujo de drogas que consume sus millones de Norteamericanos viciosos.

EL RACIOCINIO DEL PRESIDENTE DE EE.UU. NO ESTA ENFOCADO POSITIVAMENTE EN LO MEJOR PARA SU PAIS, PRIMERO EL PROBLEMA DE CONSUMO DE DROGAS MAYOR EN CONTINENTE AMERICANO ESTA PRECISAMENTE EN SUS CONCIUDADANOS, EL CERRAR la frontera NO SERA la solución, porque estos millones de drogadictos que tiene en su Nación no dejara de consumir las drogas haciendo el cierre de la frontera con México, segundo afectara a su mismo País con los alimentos, materia prima para las compañía norteamericanas, artículos y lo que importan diariamente a través de los puentes internacionales desde México, todo el comercio de la frontera Sur se vendría abajo y afectaría a millones de familias norteamericanas que viven precisamente de las compras y trabajo de los mexicanos.

DESPUES DEL TWETT QUE LANZO DONALD TRUMP CON AMENAZA DE CERRAR LA FRONTERA CON MEXICO, EL PRESIDENTE MEXICANO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PUBLICAMENTE LE CONTESTO DESDE POZA RICA, VERACRUZ, DESDE aquí le decimos al Presidente Trump “ Amor y Paz”, minutos después del canciller mexicano Marcelo Ebrand que el gobierno mexicano no actúa con amenazas, México es un gran País y pueden cuestionarlo al millón y medio de estadounidense que hoy viven en tierras mexicanas porque es el mejor vecino que pudieran tener.

FINALMENTE ASI ES LA POLITICA QUE ACOSTUMBRA UTILIZAR DONALD TRUMP, AMENAZA, VUELVE AMENAZXAR, DIALOGA TRANQUILAMENTE, NEGOCIA EJERCIENDO PRESION PERO AL FINAL DE CUENTAS LLEGA A UN ACUERDO, EL PROBLEMA DE LA MIGRACION lo tienen ellos allá no México , además cada quien debe resolver sus problemas en su territorio no en el ajeno, es lo que no logrado comprender Donald Trump y sus asesores, un ejemplo de ello es Irak, China, Venezuela, etc., donde ha intervenido pero para obtener siempre un beneficio económico a su favor, principalmente en los Países ricos en petróleo.

PERO ENFOQUEMONOS EN TAMAULIPAS QUE ES EL ESTADO PRIVILEGIADO NATURALMENTE, TIENE SIERRAS, MAR, PUENTE INTERNACIONALES, AEROPUERTOS PARA VIAJAR A CUALESQUIER PAIS DEL MUNDO, PERO SOBRE TODO A PERSONAS LLAMADOS “TAMAULIPECOS” con un gran corazón creado para el trabajo, la superación y gran amor para el prójimo cuando lo necesita, hoy los recursos naturales lo ubican como la próxima entidad energética por excelencia con una alta producción que habrá de sobresalir a nivel Nacional, las autoridades federales y estatales se coordinan para que la inversión extranjera se establezca precisamente en este Estado.

ESTE DOMINGO EN MATAMOROS SE RECUPEARON TRES EMPRESAS MAQUILADORAS QUE PERMANECIAN CERRADAS EN FORMA ILEGAL Y POR LA FUERZA POR GRUPOS DE TRABAJADORES MANEJADOS, EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, aplicó el estado de derecho e hizo del conocimiento a la minoría de trabajadores para que hicieran conciencia que estaban incurriendo en actos ilegales en las empresa Avances científicos de México, Flux Metal y Mecalux Racks metálicos las autoridades laborales no reconocieron la legalidad de este paro, quienes iniciaran a laborar este próximo lunes en forma normal y bajo las estrictas medidas de seguridad que el caso requiere en lo que fue un paro ilegal, se busca garantizar el bienestar social entre la población.

EN MIGUEL ALEMAN SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA “TODOS UNIDOS POR TAMAULIPAS” EL FIN DE SEMANA, EL GOBENADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ENCABEZO EL EVENTO, POSTERIORMENTE SOSTUVO UNA REUNION DE TRABAJO con el alcalde Servando López, alcaldesa de Camargo Leticia Peña, alcalde de Mier Roberto González, e Iris Peña alcaldesa de Nueva Ciudad Guerrero.

TRABAJANDO PARA PREPARAR CON ENTRENAMIENTOS EN MIRAS DE PARTICIPACION NACIONAL CON JOVENES DEPORTISTAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, EL SISTEMA DIF-TAMAULIPAS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LLEVARON A CABO EL FESTIVAL PARALIMPICO denominado “ Por un Estado competitivo”, participando 70 jóvenes con parálisis cerebral, síndrome de dawn, siéndome de autismo, sordos, ciegos, que son partes de las escuelas de educación especial y que además de los entrenamientos reciben atención permanente en los programas que coordina la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca así como la Lic. Omeheira López Reyna, presidenta y directora estatal del DIF, respectivamente.

DEFINITIVAMENTE EL FIN DE SEMANA FUE PREAMBULO A LO QUE ARRANCARA EL PROXIMO DIA 15 DE ABRIL, EL INICIO DE LAS CAMPAÑAS POLITICAS PARA ELEGIR A LOS 36 DIPUTADOS QUE INTEGRAL EL PODER LEGISLATIVO DE TAMAULIPAS – 22 POR MAYORIA RELATIVA Y 14 POR REPRESENTACION PROPORCIONAL- se realizó el registro de los candidatos ante el IETAM, los abanderados por el PAN efectuaron caminatas, protocolo para recibir la constancia de autoridades electorales, finalmente el discurso de los ya candidatos ante cientos y algunos casos miles de simpatizantes y concluir con el saludo individual de os presentes hacia los futuros políticos si el voto los favorece.

EL PRI OPTO POR PRESENTARLO EN GRUPO EN CD. VICTORIA, LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES QUINTERO PRESIDENTA ESTATAL DEL IETAM RECIBIO LA DOCUMENTACION LLEVADA POR BENITO SAENZ BARELLA SECRETARIO DE ELECCIONES DEL TRICOLOR, acompañada de Héctor Villegas Gamundi y Alejandro Torres Mansur un registro prácticamente que pasó inadvertido, careció de simpatizantes y todo lo que se pudiera ahorrar económicamente, no hubo convocatoria a los medios informativos, de los 22 registrados los más conocidos con trayectoria son Alejandro Etienne Llano para distrito 14 en Victoria, Bruno Díaz para distrito 17 de Victoria, Ricardo Fernández Aviña distrito VIII en Rio Bravo, y Ricardo Garza Narvaez en distrito 21 de Tampico, Mauricio de Alejandro distrito 05 de Reynosa y Jaime Carranza distrito 06 de allí en adelante es muy difícil que puedan alcanzar buena votación los restantes.

DEJANDO EN CLARO LA ORGANIZACIÓN QUE EXISTE HACIA SU INTERIOR EL PAN EN REYNOSA REALIZO EVENTOS CON GRAN PRESENCIA EN SUS REGISTROS, LOS ABANDERADOS HOY COMO CANDIDATOS JAVIER GARZA FAZ PARA DISTRITO 05, JAVIER GARZA DE COSS DISTRITO 06, JUANITA SANCHEZ DISTRITO 04 Y ALBERTO LARA BAZALDUA DISTRITO 07, fueron políticamente un éxito, se observó la unidad en cada uno de ellos, la coordinación de sus estructuras y la voluntad de trabajar dentro de la próxima legislatura estatal, con el objetivo de darle continuidad al trabajo legislativo estatal en cada Municipio.

IGUALMENTE, ROXANA GOMEZ PEREZ EN RIO BRAVO OFICIALIZO SU CANDIDATURA PARA EL DISTRITO ELECTORAL 08 CON CABECERA EN RIO BRAVO, LIC. PATRICIA PALACIOS CORRAL COMO CANDIDATA POR DISTRITO 09 CON CABECERA EN VALLE HERMOSO e igualmente en Matamoros Héctor Escobar Salazar, Verónica Salazar, Iveth Bermea quienes convirtieron los eventos en una convivencia familiar.

EN LA FRONTERA EL SENADOR ISMALE GARCIA CABEZA DE VACA Y DIPUTADA FEDERAL NOHEMI ALEMAN ACOMPAÑARON A OS AHORA CANDIDATOS, CABEZA DE VACA AFIRMO QUE SON CANDIDATOS CON TRABAJO, PERFIL DE SERVICIO Y QUE GARANTIZAN ser unos legisladores comprometidos con el progreso de Tamaulipas.

MÁS SIN EMBARGO ESTO NO SUSPENDIO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA MUNICIPIO, EN REYNOSA LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ ASISTIO AL ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA LOS TECOLOTES contra el equipo de la Liga Industrial y comercial de Reynosa, previamente había participado en la segunda sesión del consejo estatal de mejora regulatoria estando presente el comisionado nacional Cesar Emilio Hernández y el C.P. Mario Soria Landeros contralor del Gobierno del Estado y Vicepresidente del Consejo.

LA INVERSION CONTINUA LLEGANDO A MATAMOROS DONDE SE CONSTRUIRA UN POLIDEPORTIVO CON INVERSION DE 100 MILLONES DE PESOS, QUE CONTARA CON UNA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN ESPACIO DE 04 HECTAREAS, PERO ESTA ES PARTE DE UN PULMON QUE SE CONCRETARA EN 44 HECTAREAS con varios parque recreativos familiares, el alcalde Mario A. Lopez con apoyo del Gobierno Federal, además trabaja en terminación del parque lineal que corre pararalelo al Rio Bravo en un espacio de 2.5 metros lineales el cual consta de ciclo pista, canchas deportivas de basquetbol, voleibol, futbol y área para caminar misma que será inaugurada el próximo 28 de abril, se están rescatando espacios para la convivencia familiar.

DONDE TAMBIEN SE SIEMBRA Y CULTIVA EL DEPORTEG DIARIAMENTE ES EN RIO BRAVO, EL GOBIERNO MUNICIPAL EL SABADO INAUGURO EL TORNEO DE FUTBOL “DIA DEL ESTUDIANTE” EN CANCHAS DE LA ESPERANZA, EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI anuncio que en junio será la premiación de quienes ganen el primer lugar de los 20 equipos que involucra a 240 jóvenes deportistas, reafirmando que durante todo el año seguirán impulsando las acciones en beneficio de niños y jóvenes amantes de los deportes.