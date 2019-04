MORENA Nacional: hasta con la cubeta…

Por: Carlos Cortes //aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/04/2019).- El pasado domingo, el Coordinador de Asesores de la Bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República, MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, anunció su renuncia a esa posición para buscar la dirigencia nacional del partido y sacar a empellones a Yeidckol Polevnsky, hasta hoy, Secretaria General de ese partido en funciones de presidenta, y en poder de esa posición, está tomando decisiones que ciertamente deben ser tomadas por su investidura y por ella en ese cargo y por nadie más.

Pero Yeidckol ha sido lo suficientemente incómoda, según parece, para el Coordinador de los Senadores MORENISTAS, Ricardo Monreal, quien, hasta que no le jaló las orejas “ya sabes quién”, se fajó en un cuerpo a cuerpo con Polevnsky, se dijeron del huevo y la gallina y después mandó a Rojas Díaz Durán a que siguiera en combate permanente con la dirigente morenista en territorio, lo que metió a su suplente en no pocos problemas en donde se paraba a defender la posición de su jefe Monreal, lo que no es reciente.

Y el problema entre ambas camarillas fue, primero, Tamaulipas, después Puebla, luego Baja California y después todas las demás entidades en las cuales habrá elecciones el próximo dos de junio, y el Senador Monreal se sintió con la “capacidad”, la “posibilidad” y los tamaños para meter la mano en los procesos electorales cuando la responsable del trabajo del partido es de Polevnsky, quien por cierto salió bien respondona. Por lo menos a Monreal y a Rojas Diaz Durán se les puso al tu por tu y, como se observa en el horizonte, Yeidckol se salió con la suya: impuso los candidatos a diputados en Tamaulipas, e impuso candidatos a gobernadores en Puebla y en Baja California, además de candidatos a alcaldes y diputados: Aguascalientes, Durango y Quintana Roo.

Al calor del enfrentamiento y los ataques por parte de Rojas Díaz Durán, Yeidckol Polevnsky, presidenta de MORENA, bautizó a sus enemigos políticos como “sabandijas” y “chapulines”, y los acusó de infiltrarse en su partido “de manera mezquina y perversa” para apoderarse del instituto político en épocas electorales. Yeidckol denunció que “la han descalificado”, pero prefirió que sus adversarios “sigan ladrando”.

El caso es que el escenario de este conflicto intrapartidista dio un giro inesperado el pasado domingo, lo que no significa que termine, sino por el contrario, habrá de recrudecerse en los próximos meses, tomando su segundo aire después del dos de junio.

Después de varias semanas de conflictos, acusaciones y fratricida golpeteo entre Alejandro Rojas Díaz Durán y Yeidckol Polevnsky, Díaz Durán finalmente decidió dejar su cargo en el Senado de la República y ahora viajará por todo el país buscando hacerse de la dirigencia nacional de MORENA el próximo mes de noviembre, apoyado por Monreal claro está, pero lo que no me queda claro es si el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe la decisión de Rojas, lo apoya o le es este pleito sin embargo, aunque no debiera ser, porque al final de cuentas los mandarriazos lastiman al líder moral de MORENA. Por lo pronto, Rojas Díaz Durán va a buscar declaraciones explosivas para tratar de mantener la atención de los militantes y simpatizantes de MORENA hasta el día del proceso de renovación de dirigencia.

Verdaderamente resulta difícil entender que un político que se precia de conocerse y conocer sus metas, se dedique a buscar enfrentamientos con todos y por todo. Rojas y Yeidckol se enfrentaron por Tamaulipas y gano Yeidckol; Rojas y Yeidckol se enfrentaron por Baja California y ganó Yeidckol; Rojas y Yeidckol se enfrentaron por Puebla y ganó Yeidckol. Rojas exhibió una foto de Yeidckol con Raul Salinas de Gortari, a quien Rojas lo calificó como el “padrino” de Yeidckol y ganó Yeidckol, porque no ha pasado nada, no ha habido reacciones sobre esta publicación y Yeidckol sigue mandando galleta en MORENA y por lo que se ve seguirá mandando en lo que resta de este año, mínimo.

Por su parte, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA abrió ya un proceso en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán, por presuntas transgresiones a los estatutos morenistas, anuncio que se da después de que el también coordinador de asesores de Morena y senador suplente de Ricardo Monreal, criticara la designación de Miguel Barbosa, como candidato de este partido a la gubernatura de Puebla.

La batalla por el control del Partido MORENA comenzó y es fratricida. Y el riesgo que se corre con estos pleitos intestinos es que este partido se mimetice con el PRD convirtiéndose en una organización de tribus y se den, como lo están haciendo hoy hasta con la cubeta.

Hoy Alejandro Rojas busca llegar a la dirigencia nacional de MORENA. ¿Será? Es una empresa que se ve difícil, muy difícil, quizás imposible.

