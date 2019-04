¿No que No? La historia del “NUEVO” Sindicato Petrolero.

Por: Carlos Cortes//aquitamamulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (03/04/2019).- Dice un viejo adagio que lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo. Y es que hemos podido observar que una de las estrategias de esta cuarta transformación es intentar renovar los liderazgos y los modelos del sindicalismo mexicano para su provecho, claro, aunque no se haga pública esa intensión, como muchas otras.

Así lo está promoviendo a nombre de la 4T el Senador Napoleón Gómez Urrutia, Napito pa´ los cuates, quien en los últimos meses impulsa su imagen como impoluto líder sindical, lo que no logró hacer en el pasado reciente, cuando tuvo que estar a salto de mata y fuera del país por varios años, en Canadá, debido a una acusación por el desfalco de los fondos mineros, recursos que alcanzaron los 55 millones de dólares, algo así como mil 52 millones de pesos.

Ahora, Napito Senador, quiere erigirse como el nuevo Fidel Velázquez de la Cuarta Transformación, al andar promoviendo huelgas y movimientos laborales, así como golpeando a los sindicatos establecidos para conformar una nueva organización sindical: la Confederación Internacional de Trabajadores, la cual agrupa a 10 federaciones de trabajadores y más de 150 sindicatos del país. Gómez Urrutia ya estuvo en Matamoros, a través de la abogada Susana Prieto Terrazas, y ya ve usted como le fue a la industria maquiladora de exportación de la frontera de Tamaulipas, cuando de manera ilegal se intentaron movimientos de huelga, los cuales poco a poco han sido desarticulados con éxito por las autoridades laborales tamaulipecas. Pero de que quisieron llevarse a las industrias de Matamoros, lo intentaron.

Y una muestra más de las perversas intensiones de Napito de erigirse como el próximo gran tlatoani del sindicalismo mexicano, es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó la toma de nota al nuevo Sindicato “Petroleros de México”, con lo que se terminan los 80 años de exclusividad del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de Carlos Romero Deschamps. Este nuevo sindicato está presidido por Yolanda Morales Izquierdo, quien es la secretaria general y quien dijo que el objetivo principal de esta nueva organización sindical es rescatar a Petróleos Mexicanos.

Morales Izquierdo, quien tiene la ficha 193952 y circunstancialmente es originaria de Tabasco, ha asegurado que la paraestatal estaba siendo saqueada por los presidentes de la República con la participación y complicidad de Romero Deschamps y adelantó que habrá una desbandada del sindicato que controló y saqueó Romero Deschamps porque “vamos por los trabajadores, ya tenemos 40 mil pre afiliados”.

La Secretaria General del nuevo movimiento sindical señala que todo México sabe la clase de persona que es Romero Deschamps y los trabajadores cansados de tanta transa lo van a abandonar. ¿Y hasta cuándo van a proceder contra Carlos Romero Deschamps y su grupúsculo enquistado en el poder? ¿El Gobierno Federal no ha podido recabar las pruebas necesarias para proceder judicialmente en su contra? ¿Hasta cuándo se va a cambiar la política de la declaracionitis por la política de la acción? ¿Acaso no hay suficientes elementos para proceder, no sólo contra Romero Deschamps, sino contra ex directivos de PEMEX, como Emilio Lozoya, por el indiscriminado saqueo a la empresa productiva del Estado?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su conferencia matutina del 28 de diciembre en Palacio Nacional, contestó que si a una pregunta sobre si se llevaría a consulta el investigar no sólo a los ex presidentes, sino también a los ex directores de Petróleos Mexicanos de las administraciones pasadas por el millonario robo de combustible que ascendía a 60 mil millones de pesos anuales. Y al día de hoy no ha pasado nada.

Y el presidente de México confirmó un dato más: entre los funcionarios que están en la lista de los investigados por el mayor saqueo a Pemex en la historia de México está Eduardo León Trauwitz, quien fuera Jefe de Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente promovió como General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica –“con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores” de la petrolera–, que le fue entregada al General Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista.

Así como tienen estos datos, deben tener toda la información necesaria para proceder judicialmente contra varios personajes por los delitos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, huachicoleo y algunos más que se configuren en el camino. Y entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nadie tras las rejas? ¿Por qué sólo cortinas de humo en este y otros asuntos que duelen a la sociedad mexicana? ¿Dónde quedaron las promesas y compromisos? ¿Cuándo bajará el precio de las gasolinas? ¿Por qué todo se reduce a una desafortunada caja china? Creo que la 4T no está transitando de las palabras a los hechos, y en ese triste escenario está todo lo que tiene que ver con PEMEX y su sindicato.

¿La solución para echar a Romero Deschamps de la dirigencia sindical era crear otro sindicato? ¿No había otras opciones? Por lo pronto le informo que aunque la toma de nota de la Secretaría del Trabajo al nuevo Sindicato, Petromex, se otorgó el pasado 26 de marzo, fue hasta este martes cuando se dio a conocer a la opinión pública.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.