Cumple Gobierno Federal con programa “68 y Más”.

***Servando López Moreno, alcalde de Miguel Alemán sigue impulsando acciones en fortalecimiento de la comunidad.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (04/04/2019).- Y Haciendo sinergia con el gobierno federal, acudió a las instalaciones de la techumbre en el patinadero municipal, en donde dio la bienvenida a los beneficiarios del programa 68 y más.

El presidente municipal en su mensaje dijo que solo en esta ocasión se les estará entregando su apoyo personalmente ya que para la próxima ocasión se les hará efectivo mediante su tarjeta bancaria con el objetivo de que no pierdan tanto tiempo y lo utilicen para otras cosas.

Con información actualizada, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR presentó este lunes el Prontuario Socioeconómico Binacional 2019, herramienta de consulta que representa la grandeza de la región.

En conferencia de prensa, el alcalde mencionó que este compendio va dirigido a empresarios, inversionistas, emprendedores, investigadores, académicos, estudiantes y sociedad en general que necesitan conocer cómo la información socioeconómica les puede traer beneficios y de qué manera impacta en la ciudad.

Agradeció la colaboración del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo y el de México en Laredo, Texas, así como de los empresarios y organismos de la región que participaron en su elaboración.

El director del Instituto para la Competitividad y Comercio Exterior (ICCE), JORGE VIÑALS, comentó que el prontuario tiene dos objetivos: entender y dimensionar lo que representamos como región, y reflejar las ventajas competitivas en comercio, turismo, desarrollo económico, infraestructura, cultura y educación en un contexto nacional e internacional.

Y EN EL RUMBO DE REYNOSA, El director administrativo del instituto municipal del deporte en Reynosa, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CEDILLO dijo que se espera que el atletismo se siga practicando y con ello la participación en la ciudad de Reynosa es de gran importancia.

ADEMAS de que el presupuesto en apoyo y fomento deportivo se aplique como debe de ser y no se vaya a supuestos ahorros que nunca se vuelven a ver.

EN OTRO COMENTARIO fijese que el presidente municipal, LIC. GERARDO ALDAPE de Valle hermoso se encuentran sumando a la sociedad civil en una cruzada por la limpieza, la cultura y el deporte como señalan algunas antenitas fidedignas.

A quien no hay que perderlo de vista pues es un alcalde de la frontera que está poniendo el ejemplo y parece ser el más leal al gobernador del estado con sus encomiendas y acciones al ser del mismo establo azul políticamente hablando.

Pues siendo un alcalde de extracción panista, el gobierno del estado espera que no le falle con realidades por llevar a cabo un buen gobierno.

HECTOR SILVA SANTOS quien va como candidato a diputado local por el distrito X por el PRI ha señalado a lo largo de su trayectoria como ex dirigente del COEP, del sector juvenil, así como ex dirigente del sector estudiantil del instituto tecnológico y como regidor que su trabajo mata la grilla que le puedan hacer internos y externos.

SU ESFUERZO lo conocemos de muchos años en la labor política, en la talacha de las colonias y su entrega en el servicio público desde diversas trincheras, así como desde las filas de su partido revolucionario institucional.

Y YA QUE ANDAMOS por el PRI le comento que toma posesión como presidente del comité municipal de la red de la JPR, Juventud Popular revolucionaria de la CNOP en Matamoros precisamente el joven DIEGO GREGORIO SOTO CERVANTES que tiene sus haberes políticos a lo largo de varios años de participación dentro de la administración pública como dentro de las filas juveniles del tricolor.

El evento se llevará a cabo este viernes 5 de abril en el gran salón de 1era. Y Terán con la asistencia del dirigente estatal PEDRO CORONADO AYARZAGOITIA y donde como secretaria general del comité municipal de la CNOP le acompaña ELSSY KARINA CISNEROS DE LA CRUZ además del presidente del comité local del PRI, GERARDO DE LA CRUZ.

DIEGO SOTO CERVANTES, tendrá una importante oportunidad de demostrar el trabajo y experiencia adquirida en este proceso electoral que se avecina a partir del 15 de abril.

MIENTRAS UNOS ASUMEN nuevas encomiendas en el caso del dirigente municipal del PRI, Partido Revolucionario Institucional en Cd. Madero, pidió la expulsión de los priístas ERNESTO GUTIERREZ, ex regidor y ex dirigente del sector MT junto con GUADALUPE GONZALEZ GALVAN, ex diputado local, ex alcalde y ex dirigente del PRI local por apoyar a candidatos de otros partidos políticos opuestos al tricolor.

EN REYNOSA, BENITO SAENZ en la posición 6 como candidato a diputado local plurinominal lleva como suplente al vallehermosense RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO, ex dirigente juvenil del PRI y ex secretario de ayuntamiento en su tierra natal.

Y HAY QUE ANOTAR que el reynosense es el secretario de acción electoral del PRI estatal y responsable de la estrategia de representación y defensa del voto.

EN VALLE HERMOSO, comento el doctor FORTINO RAMIREZ a la sazón director del hospital general de esta ciudad que no tendrá costo alguno el traslado de pacientes a cualquier instancia médica puesto que es un compromiso de la institución por orden del gobernador del estado con la nueva unidad motriz entregada hace algunas semanas a este nosocomio.

Y en el Partido del trabajo algunos de los candidatos a diputados locales en Reynosa son por el IV distrito, ERIKA AZUARA BOCANEGRA.

Mientras que por los distritos V y VI, CRISTELA AGUILLON DE LEON Y ALBERTO HERNANDEZ GALICIA mientras que FELIPE CANTU ALVARADO va en el VII.

EN NUEVO PROGRESO, la delegada municipal atendió al representante de servidores de la nación para la entrega de apoyos del programa 68 y más.

JORGE RESENDEZ Y MARIBEL HERNANDEZ GONZALEZ procedieron a la entrega de estos apoyos coordinadamente beneficiándose más de 500 personas con dicho programa que inicio con el gobierno federal que preside ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Envío nuestra felicitación por su cumpleaños este 3 de abril a MARIO RAMOS TAMEZ, diputado federal tamaulipeco; ERICK ACEVES, LEONARDO CARDENAS, JUAN MANUEL CASTILLO, ENRIQUE HERNADEZ, RICARDO CANO DE LEON. BELEM GOMEZ VIVIAN Y PROFR. JAIME GUERRERO ELIZARRAS.

ASI COMO este 4 de abril felicito a HERIBERTO RUIZ ZUÑIGA, DR. RAUL HERNANDEZ PEREZ, VICTOR ENCINIA AMBRIZ Y ENRIQUE QUIJANO… Y nos veremos.