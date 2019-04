Juntaron pocas firmas, y Xico no se irá.

Por: Carlos Cortes//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/04/2019).- El ex regidor independiente de la capital tamaulipeca, Marte Alejandro Ruiz Nava, tuvo la genial ocurrencia de recolectar firmas entre los ciudadanos para pedir, con ese respaldo, al Congreso de Tamaulipas, que el alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, se fuera del cargo de presidente municipal, bajo el argumento de que el médico endocrinólogo metido a político, al día de hoy, no ha cumplido con sus promesas de campaña tras seis meses de ejercer el cargo y el presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Victoria.

Esta iniciativa para despedir al alcalde victorense nació el 31 de enero pasado, cuando Ruiz Nava anunciaba, en ese entonces, que se requerirían 320 firmas para ir con los diputados a que discutieran el tema y, por lo menos, me parece, que estaba seguro que así sucedería, que lo habrían de despedir.

Pero resulta que la mañana de este miércoles, don Marte Alejandro Ruiz Nava llegó al Congreso del Estado con su carpeta integrada por 963 firmas bajo el brazo, y exigiendo que el legislativo despidiera a Xico ipso facto. Pero para que el Congreso, a través de sus comisiones, proceda al análisis de dicha solicitud se requiere la firma de 3400 ciudadanos victorenses, con base en la norma constitucional aplicable al caso. Así lo expresó el presidente de la mesa directiva del Congreso durante el mes de abril, Ángel Romeo Garza Rodríguez.

Pero quiero decirle que este tema no es gratis. No. De ninguna manera. El ex regidor independiente es ahora líder local del Partido Encuentro Social. Y Marte Alejandro Ruíz Nava, tuvo aspiraciones para buscar una diputación local en las próximas elecciones. Y obvio que el asunto, pensando mal, llevaba jiribilla y, entonces, ¿se imagina la difusión de gorra que hubiera tenido si es que acaso hubiera logrado conseguir su cometido?

Además, en Radio Pasillo se rumora fuerte que cuando intentó llegar como regidor independiente al Cabildo de Ciudad Victoria, Marte Alejandro Ruiz Nava pidió el apoyo de grupos políticos quienes no dudaron en empujarlo. Sin embargo, Marte Alejandro, más tardó en sentarse en su poltrona de regidor que en ir a congraciarse, ponerse a las órdenes, y hasta hincarse, dicen algunos bien enterados ante su majestad Oscar Almaraz Smer.

El caso es que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, Ángel Romeo Garza Rodríguez, en ejercicio de sus facultades legales, determinó no admitir para su turno a comisiones la solicitud de revocación de mandato del alcalde de Victoria, en virtud de que no se reunió el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores del Estado, que equivale a aproximadamente 3,400 firmas, lo cual está estipulado por el artículo 64 de la Constitución Política Local. O lo que es lo mismo, este es un asunto jurídicamente constitucional, toda vez que dicha solicitud de revocación sólo venía respaldada por 900 firmas de ciudadanos victorenses, por lo que no cumplió con el requisito constitucional de legitimación, para que pudiera el Congreso iniciar el estudio correspondiente.

Así lo expresó el titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado.

¿Pero que dice la Ley? De acuerdo con el Capítulo V del proceso legislativo, del proceso presupuestario y de la fiscalización superior, en su sección primera del proceso legislativo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su artículo 64:

El derecho de iniciativa compete: V.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

Insisto, el ex regidor se metió en un pantano muy movedizo, la faltó asesorarse de buenos abogados y haber trazado una estrategia para haber tenido éxito en su empresa de despedir al alcalde Victorense, pero no lo hizo, me parece que le ganó el pronto y no logró ninguno de sus dos objetivos: sacar de la nómina municipal al médico González Uresti y haber logrado mucha publicidad gratuita, porque a como están las cosas en el país, la plaza pública quiere más que denuncias: requiere con urgencia encarcelados, despedidos y exhibidos por los delitos que Usted mande.

Por lo pronto, Marte Alejandro tendrá que buscar otro horizonte, o como dicen en mi pueblo, irse con la música a otra parte. ¡Lástima Margarito!

