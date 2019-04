Multitudinario evento en el sector de la Joya.

***Todos apoyando a Alberto Lara.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (15/04/2019).- Un multitudinario evento en apoyo del candidato panista por el séptimo distrito electoral Alberto Lara Bazaldúa, fue el que se realizó este lunes.

El sector de la Joya fue el sitio perfecto para que las familias de Balcones de Alcalá, las Palmas, Praderas de Élite, Villa Esmeralda, así como la Independencia, Lucio Blanco, la Almaguer, Unidad Obrera, entre otras, acudieran a pasar un rato de alegría y escucharan de viva voz el mensaje de Alberto Lara para todos los asistentes.

Un lenguaje sencillo, pero con un importante impacto social fue el que emitiera el candidato a la diputación local, por el Partido Acción Nacional, el cual fue de completo agrado, que provocó que la gente se desbordara en aplausos y porras por varios minutos.

“Créanme que no fue nada sencillo desde niño tener dificultades para estudiar y salir adelante, con un papá sastre y una mamá dedicada a las labores del hogar, pero un día decidí trabajar y estudiar y fue así que entre a una empresa maquiladora de las muchas que hay en la ciudad como muchos de ustedes y ahí conocí las necesidades de los obreros, me involucre tanto en el tema que no les quede duda que impulsaremos que dependencias como el INFONAVIT sean justas y no abusen del trabajador como lo han hecho al convertirse en una financiera”.

Las familias coincidieron en señalar que este era un candidato diferente, que confiaban que al llegar al congreso Tamaulipeco si les cumplirá las acciones a las que se viene comprometiendo como es atender los problemas por los altos costos que se generan por los créditos del INFONAVIT.

Tanto los hijos de Alberto Lara, como los de Alejandro Mayne los acompañaron en este arranque de campaña en el distrito 7 y esto permitió que la juventud que los muchachos le imprimieran al evento se convirtiera en una verdadera fiesta familiar.