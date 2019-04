Visita Javier Garza Faz la colonia Hacienda Las Bugambilias.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (16/04/2019).- Este martes 16 de abril, Javier Garza Faz, candidato a la diputación local por el V distrito y abanderado por el Partido Acción Nacional, visitó la colonia Hacienda Las Bugambilias, para estar en contacto directo con los habitantes del sector.

A su llegada lo recibió un nutrido contingente de colonos los cuales le gritaban porras y vivas de apoyo a su candidatura. Lo acompañaron en su recorrido por diversas calles del sector, al pasar lo detenían quienes lo veían para saludarlo y para expresarle sus necesidades y hacerle peticiones para mejorar su calidad de vida.

Javier Garza Faz ha repetido constantemente que el no es un político más, que quiere estar en contacto directo con la gente, con los habitantes de su distrito para de esa manera juntos trabajar en definir la agenda en cuanto a la generación de iniciativas que se puedan presentar ante el congreso una vez que llegue ahí, porque esta convencido de que con sus votos ganará la contienda electoral del 2 de junio próximo.

“Soy un hombre de trabajo, mi padre me enseñó a ganarme el sustento desde que era niño, recuerdo el momento en que le pedí mi primera bicicleta, me dio una gran lección que nunca olvidaré: me llevó al negocio de mi Tío Alvaro y entre los dos me dijeron que ahí iba a trabajar, que con el dinero que ganara me podría comprar mi bicicleta, y esa experiencia junto con muchas mas a su lado, me enseñaron a trabajar duro para salir siempre adelante.”

En su mensaje mencionó que trabajará desde el congreso para promover leyes que mejoren la calidad de los servicios primarios, el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar social y que esas iniciativas las va a elaborar junto con los habitantes del V distrito electoral.

Y les comentó, que van a ir juntos, hombro con hombro, por UNA NUEVA HISTORIA, CON MAS OBRAS Y MENOS PALABRAS.