Ayudar a universitarios con el pago de la titulación es prioridad de Mauricio de Alejandro.

***El Candidato del PRI a la Diputación Local por el V Distrito propone que el gobierno pague el 80 por ciento de la titulación a universitarios.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (18/04/2019).- Ayudar a los universitarios con el pago de la titulación es prioridad de Mauricio de Alejandro Candidato del PRI a la Diputación Local por el V Distrito, esto con la finalidad de impulsar a los jóvenes y adultos a que concluyan con la carrera.

Durante el recorrido en el Fraccionamiento Puerta del Sol, los habitantes aplaudieron la propuesta del Candidato del PRI que vendrá a ayudar a miles de personas que cursan su carrera universitaria y que a la misma vez, tienen que trabajar para llevar sustento a sus hogares.

Mauricio de Alejandro dijo que una de sus propuestas es, que el Gobierno tanto federal, estatal o municipal, pague el 80 por ciento de la titulación de los jóvenes y adultos que cursan sus carreras en ésta ciudad fronteriza.

“Tenemos que ayudar a los jóvenes, conozco como se batalla, porque yo pasé por esta situación, me pagué la Universidad, tuve que trabajar para cumplir mis metas, y no me podía titular porque no tenía dinero ni tenia a nadie que me ayudara; y para que no pasen lo que yo viví, quiero ayudar con esta propuesta a mujeres y hombres que cursan la Universidad ”, destacó el Candidato del PRI por el V Distrito.

Los vecinos de Puerta de Sol saludaron y conocieron de viva voz las propuestas del reynosense Mauricio de Alejandro quien desde el Congreso del Estado legislará para la aplicación de presupuesto en el tema educativo.

Considera importante que a los jóvenes también los impulsen a ser emprendedores una vez que concluyan su carrera universitaria; “al apoyarles con la titulación, ellos pueden ahorrar para que abran sus propios negocios”, añadió Mauricio de Alejandro.