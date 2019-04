Hechos, no palabras, promete Javier Garza Faz.

***Junto a Edgar Garza recorre las colonias que componen el quinto distrito.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (18/04/2019).- Como un hombre de hechos y no de solo palabras, se describe el candidato a diputado local por el quinto distrito Javier Garza Faz, quien, junto a su suplente Edgar Garza, recorre las colonias que busca representar en el Congreso de Tamaulipas.

“Javier Garza Faz es una persona de trabajo, que le gusta demostrar con hechos no le gusta hablar, la necesidad es ahorita para aquellos que no me conocen, la necesidad me hace hablar con ustedes, pero van a ver que Javier Garza Faz no necesita decirles palabras bonitas, les va a demostrar con hechos”.

En su diálogo con el electorado, el abanderado del Partido Acción Nacional ofrece su compromiso de escuchar y tomar nota de las necesidades de la comunidad, para, en caso de resultar ganador, ir en busca de los recursos que se requieran para ofrecer solución a las problemáticas que se viven en su distrito.

“La propuesta es de ustedes, nos van a dar la instrucción, ustedes nos van a decir que es lo que tenemos que hacer, es momento de demostrar que ustedes son los que mandan, Javier Garza Faz les va a dar ese mérito y va a hacer valer su voto el 02 de junio… denme la oportunidad de llegar a representarlos, de ser su gestor incansable”.

Destacó, que su principal tarea como diputado sería gestionar e insistir con las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las obras y acciones que la ciudadanía requiere, así como trabajar para que a su distrito se etiqueten los recursos correspondientes para cristalizar dichas acciones.