Padecen campesinos por falta de lluvias abundantes.

***Planean adelantar la trilla para minimizar afectaciones por sequía.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/04/2019).- Hilario Barrera Martínez, presidente del catorceavo comité campesino, manifestó que los agricultores del sector social están padeciendo por la falta de lluvias abundantes lo que no ha favorecido el buen crecimiento de las plantas de maíz y sorgo, así como tampoco ha ayudado a la producción de pasto para alimentar al ganado; ante este panorama están planeando adelantar la trilla del grano para minimizar las afectaciones por sequía.

“Se está viendo medio difícil la situación, el no querernos llover, he recorrido los ejidos y veo con tristeza que hay parcelas que van a tener una baja producción a consecuencia a veces de un mal arreglo de las tierras, pero lo principal es el no llovernos a tiempo; estamos pasando por una sequía fuerte, hubo unas lloviznas beneficiosas para el sorgo, pero en cuanto a ganadería los pastos no quieren enverdecer”.

Añadió: “De unas 5 semanas a 6 se comienza a trillar, a lo mejor unas 5 porque están apretando los calores, con la falta de agua comienza el sorgo a madurar más pronto”.

En este municipio fueron sembradas 55 mil hectáreas de temporal, de las que se espera obtener un promedio de 2.6 toneladas de producto por hectárea, aunque en las tierras que se trabajó con fertilizantes y químicos podrían alcanzarse hasta 5 toneladas por hectárea.

Para este año se aprobó comercializar el maíz a $4,150 pesos por tonelada, y a $3,735 pesos la tonelada de sorgo.

Por otra parte, Barrera Martínez mencionó que han tenido una mejor relación con las autoridades federales y a través del diálogo se han ido logrando avances en la aplicación de los estímulos en favor de los agricultores; indicó que cada viernes personal de SADER se reunirá con los productores de esta ciudad para continuar resolviendo los temas pendientes.