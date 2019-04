“Vamos por más trabajo y pocas palabras”: Garza Faz.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (29/04/2019).- Fue un sábado bastante intenso para el candidato a la diputación local por el distrito 5 abanderado por el PAN Javier Garza Faz.

Desde temprano por la mañana se dedicó a visitar y recorrer las calles de las colonias Hacienda Las Bugambilias, Jacinto López sur, y por la tarde en el fraccionamiento Puerta del Sol, terminando su actividad en territorio con una reunión vecinal en Hacienda las Bugambilias.

La gente lo recibió con porras de apoyo, y con entusiasmo lo invitaron a bailar al ritmo de la música de su campaña.

Así, en contacto directo con la gente es que escucha la problemática de los diferentes sectores de boca de sus habitantes, todos coinciden en que sus necesidades mas apremiantes son la de mantenimiento de calles, iluminación y drenaje.

Garza Faz se comprometió con ellos que al llegar al congreso será un gestor incansable ante las dependencias que deben de aplicar recursos para todos esos rubros, “No descansare hasta que quienes tienen en sus manos el manejo del presupuesto lo apliquen de manera equitativa entre los diferentes distritos, para que este distrito 5 se vea beneficiado con acciones que vayan encaminadas a resolver esta problemática, si es necesario dormiré afuera de las dependencias, traigo mi catre en la camioneta, y estaré ahí cuando las dependencias abran por la mañana para ser escuchado y gestionar en bien de todos ustedes quienes serán mis representados, porque estoy convencido que con su voto ganaremos la diputación este próximo 2 de junio.

No le saco al trabajo, mi padre, Don Rigoberto Garza Cantú me enseñó desde muy pequeño a trabajar duro para salir adelante, desde que era muy joven me entregó las llaves de los ranchos y me encargó que me hiciera cargo de la producción de alimentos tanto en la agricultura y la ganadería, así como el me enseño y por que orgulloso estoy de que haya pasado a la historia como un excelente presidente municipal, no le fallare, trabajare incansablemente en honor a su memoria.

Su discurso es objetivo, con palabras sencillas que llegan a la población y finalizó diciéndoles que va por mas trabajo y menos palabras.