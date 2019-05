Sigue Garza Faz compartiendo sus propuestas con los habitantes del distrito 5.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (12/05/2019).- Fue un sábado bastante intenso para el candidato a la diputación local por el distrito 5 abanderado por el PAN Javier Garza Faz.

Se dedicó a visitar y recorrer las calles de la colonia Puerta Del Sol, la gente lo recibió con porras de apoyo, y con entusiasmo lo invitaron a bailar al ritmo de la música de su campaña.

Así, en contacto directo con la gente es que escucha la problemática de los diferentes sectores de boca de sus habitantes, todos coinciden en que sus necesidades más apremiantes son la de mantenimiento de calles, iluminación y drenaje.

También les comparte algunas de sus propuestas las cuales son: “Como saben, el Instituto – Tecnológico de Reynosa es un emblema Educativo del 5ª Distrito por eso, promoveré becas para que todas las trabajadoras y trabajadores de Maquiladora y otras empresas puedan tener acceso a estudiar una carrera profesional”.

“Los grupos vulnerables (adultos en mayores, jóvenes, mujeres, madres solteras, infantes, personas con discapacidades diferentes, entre otras) son regularmente atendidos por Instituciones creadas para tal fin, estas instituciones no siempre reciben el presupuesto necesario, es por eso que gestionaré más recursos públicos para que las instituciones encargadas de atender a los grupos vulnerables puedan hacerlo adecuadamente”.

No le saco al trabajo, mi padre, Don Rigoberto Garza Cantú me enseñó desde muy pequeño a trabajar duro para salir adelante, desde que era muy joven me entregó las llaves de los ranchos y me encargó que me hiciera cargo de la producción de alimentos tanto en la agricultura y la ganadería, así como el me enseño y porque orgulloso estoy de que haya pasado a la historia como un excelente presidente municipal, no le fallaré, trabajaré incansablemente en honor a su memoria.

Su discurso es objetivo, con palabras sencillas que llegan a la población y finalizó diciéndoles que va por más trabajo y menos palabras.