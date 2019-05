Javier Garza Faz, directo al congreso a «pisar cayos».

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (21/05/2019).- Javier Garza Fax candidato del PAN al 05 distrito electoral, va directo al congreso local de Tamaulipas y faltando menos de 13 días de campaña, visito el periódico Valle del Norte, donde hablo largo y tendido de sus intenciones de hacer bien las cosas, representar a la gente del distrito y de Reynosa.

De que si le gustaría ser alcalde de Reynosa señalo, ya luego que vengan otras campañas en el 2021, primero es lo primero, ganar esta elección y que quede claro, voy al congreso a «desempolvar» leyes, hacer nuevas y si «piso cayos», lo siento, primero está el pueblo.

-Siento que vamos bien, la mayoría de los ciudadanos me han abierto las puertas de sus casas, reconozco que de repente me mientan la madre, pero ni modo y fue uno de los PRIETOS, a otros les dije, dame 30 segundos y te explico y listo, un voto más para el PAN-, añadió.

Acompañado de su equipo de campaña, tres personas incluyendo al jefe de prensa, Santiago Peña, Javier Garza comento que la palabra de un Garza Faz como de cualesquier ciudadano, vale y no la puedo manchar por autorizar un proyecto que vaya contra el ciudadano, como fraccionamientos que incumplan la ley.

No me considero una gente política, pero estamos en esto y no hay reversa, siempre echados pa´delante, el presidente de MORENA, está equivocado al cancelar apoyos al campo, vamos a elevar la voz desde Tamaulipas para que el precio del grano mexicano, valga y no que nos digan del otro lado del río, cuánto cuesta.

-Hay mucho por hacer por el campo, por el medio ambiente, que ya no ensuciemos las calles, no es posible que la cultura nos cueste 25 pesos, «brincado» el puente, nos convertimos en ciudadanos ejemplares, no se vale que solo regreses y tires todo el basural a la calle, multa y más que multa, sanciones de apoyo comunitario, a barrer-, dijo.