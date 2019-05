Impulsa ALB proyecto a beneficio de Adultos Mayores.

***Serán todo un proyecto social sustentable.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (23/05/2019).- El candidato panista por el Distrito 7, Alberto Lara Bazaldúa, se ha visto muy beneficiado con las simpatías y muestras de cariño en cada uno de los rincones que ha visitado.

Y son los adultos mayores quienes dan el mejor ejemplo de apoyo para su persona y candidatura, con miras a convertirse en próximo diputado local de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

A ellos, el futuro legislador, les ha dado a conocer que la instalación de panaderías para ofrecer producto a bajo costo, con ganancias netas, será una realidad, lo que les permitirá que se logre crear todo un proyecto social sustentable.

En las reuniones que ha sostenido Alberto Lara les habla de frente, sin poses, con la verdad, y les ha externado que es lamentable como a veces se quedan sin un trabajo para sostén de su familia o para los pagos de lo elemental como el agua, la luz, predial.

De ahí que surja la idea de crear unas panaderías para apoyar en parte a la economía de los adultos mayores.

“Para nosotros ustedes siguen siendo un pilar fundamental en la familia y en la sociedad y no los podemos dejar solos, hay que ayudarlos, apoyarlos y por eso estamos proponiendo instalar panaderías en sitios y colonias estratégicas para poder generar recursos para ustedes mismos, es más yo me he comprometido a poner no solo la maquinaria, hornos y demás, si no también a dotarlos de insumos como la harina, manteca, rexal y demás para que ustedes puedan generar sus propios recursos”, les dijo el candidato panista Alberto Lara, a un grupo de abuelitos de la colonia Almaguer.

Hay que decir que tanto en la colonia Almaguer, como en el Fraccionamiento Reynosa, hay gran cantidad de personas mayores, por lo que el proyecto les pareció una gran idea que, sin dudarlo, permitirá seguir con el cambio hacia adelante.