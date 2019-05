“Apoyo a mujeres, salud y vivienda”: BETO LARA.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (28/05/2019).- Alberto Lara Bazaldúa candidato del PAN a diputado local por el 07 distrito electoral, comento que su campaña fue de menos a más, iniciando con 16 puntos abajo y terminan con los mismos pero encima del segundo lugar.

-Esta campaña nos enseñó a que todo lo que hacemos con responsabilidad social, humano y solidario, se logran muchas cosas sin pelear, he estado en el suelo y a quienes me mantenían abajo, no les hable mal ni les grite, solo la verdad y solo la verdad, se me hizo justicia-, dijo.

Ahora caminando por las calles por la mañana y por la tarde, me ha permitido crecer como ser humano, atender a quien así lo ha solicitado, nos vamos a enfocar a cuidar a la mujer, no es posible que ya haya diez feminicidios cometidos, solo en ese distrito 07, inaceptable.

En el tema de casas de Infonavit, los constructores abusan de la necesidad del trabajador, quien por ley debe de recibir 17 mil pesos para mejorar su vivienda y el viviendero, les vende la idea que les «da un bono» por siete mil pesos o les pone piso o unos adornos, es un robo.

-Vamos a ir al congreso con un apoyo moral que nos darán los miles y miles de votos ciudadanos y votos solidarios de niños y jóvenes que no votan, pero tienen necesidades como los demás, en salud no es posible que Reynosa genere más de 400 millones al IMSS por cuotas y nomás regresen 40 y no hay médicos ni medicinas-, dijo molesto el líder de maquiladoras.

El voto será para que la niñez sea más sana, atendida en todos los aspectos, en el sindicato le damos cien pesos por cada libro que lean y muchos apoyo a estudiantes a unos 800 jóvenes, apunto Beto Lara.