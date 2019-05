Sindicalistas se suman al proyecto de Alberto Lara.

***Le refrendan su respaldo.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (29/05/2019).- El proyecto político del candidato panista Alberto Lara Bazaldúa ya nada lo frena, lleva rumbo y dirección hacia el Congreso de Tamaulipas.

Al reunirse con la dirigencia, funcionarios y delegados del sindicato de Plantas Maquiladoras en Reynosa, su Secretaria General, Gloria Santos Santes, refrenda su apoyo al candidato a diputado local por el Distrito 7, Alberto Lara Bazaldúa y tanto ella como su gente se comprometieron a llevar a uno de los suyos a un curul este 2 de junio.

En reunión sostenida en el recinto del sindicato en mención, mismo que se ubica en la zona centro de la ciudad, Alberto Lara recordó de cómo fueron sus inicios en el sector maquilador de esta pujante y progresista ciudad, en la empresa Sociedad de Motores Domésticos y en Partes de Televisión de Reynosa, mejor conocida como Zenith, donde al igual que miles de obreros, trabajó en las líneas de producción, escalando a base de esfuerzo y sacrificios diferentes posiciones.

El escuchar hablar a los delegados y conocer las necesidades que tienen, principalmente en el tema del INFONAVIT y el Seguro Social, pero también con los servicios tan básicos como el agua, esto llamó la atención del candidato a diputado del Partido Acción Nacional, y luego de agradecer el gesto de Gloria Santos de invitarlo a su casa, su sindicato, se comprometió a apoyarlos desde la nueva trinchera en la que estará en el Congreso Local.

“Para mí es un alto honor el que Gloria su líder me invite a compartir y estar aquí con ustedes, ella es una gran persona, me están dando todos ustedes un voto de confianza y no los voy a defraudar, voy a trabajar como lo he venido diciendo para que las condiciones de ustedes y toda su familia mejoren, solo los invito a salir a votar este 2 de junio y de lo demás desde la tribuna y con gestiones ante las distintas instancias de gobierno me encargaré yo”, les expresó.

Siendo una considerable cantidad de delegados los que radican en el Distrito 7, ellos a unísono se dijeron comprometidos a llevar al Congreso Tamaulipeco a Alberto Lara.