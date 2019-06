Nohemí Alemán voto y tienen sesión extraordinaria.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/06/2019).- Tras emitir su voto la diputada federal del PAN, arquitecta Nohemí Alemán Hernández comento que tendrán sesión extraordinaria para «checar» muy bien la propuesta presidencial del programa nacional, donde está dejando a un lado muchos temas de interés como el agua, salud, educación y deporte.

-Aquí estamos cumpliendo con un derecho y una obligación constitucional, votar que muchos países no la tienen y aquí lamentablemente no la aprovechamos, tal vez no vienen a votar a esta hora porque vinieron muy temprano y no habían abierto las casillas, quizá por lo que falta de la tarde lo hagan-, comento.

La legisladora federal dijo estar preocupara por el plan nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador quien en el tema de que EEUU pretende cobrar arancel a todo producto mexicano, estamos con él, pero en otras internas como el agua y la salud, tenemos que verificar bien cada punto y coma.

-Las propuestas que han emanado de los foros hacia una nueva ley del agua son muy buenas y las que faltan, pero el ejecutivo federal, como que no presta atención vitales como es el agua y la salud-, reitero la diputada federal Nohemí Alemán.

Por último, invita nuevamente a las familias de Reynosa para que salgan a cumplir con el derecho y la obligación que como mexicanos, tenemos que es votar en forma universal, libre, directo y secreto.