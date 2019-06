Tira la basura en el Camión, No en el Carretón.

***Promueve Municipio correcta disposición de la basura.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (06/06/2019).- El Gobierno Municipal, que preside la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, dio inicio a la campaña ‘Tírala en el Camión, NO en el Carretón’, con lo que busca hacer conciencia general en la población para lograr un municipio saludable.

“Le pedimos a los ciudadanos: tiren la basura en el camión, no en el carretón; en el área de recolección de basura, hace dos años no teníamos ni camiones, hoy tenemos los camiones suficientes para dar el servicio a la ciudad para que todos los utilicen”, dijo la Alcaldesa.

“Hemos repartido más de 8 mil botes de basura, porque nos interesa que todos la pongan en su lugar”, aseguró la Presidente Maki Ortiz Domínguez, quien recalcó que el Municipio contrató un relleno sanitario a precio justo para que la basura sea confinada correctamente y está rehabilitando el predio del antiguo basurero de Las Anacuas.

Para que este municipio se mantenga limpio es necesario evitar tirar la basura suelta y fuera del bote, los depósitos llenos deben estar en la banqueta, con tapa, el día indicado para el paso del camión en su sector, lo que puede ser consultado con la App en vivo en www.reynosa.gob.mx/ubicatucamion/

¡Saca tu bote el día que te toca!, los recolectores solo pueden llevársela si está en tu banqueta; el Centro de Administración y Monitoreo de Unidades es el encargado de rastrear por medio de GPS las unidades recolectoras para brindar un mejor servicio y pone a disposición el número telefónico para llamadas, (899) 923 9298 y el WhatsApp (899) 114 4811 para recibir los reportes ciudadanos.

Los camiones recolectores no transportan escombro, ramas, baterías o pilas, ni muebles; para obtener información al respecto, la Dirección de Medio Ambiente dispone del número 922 4258, extensión 206 y 213.