Diputada Nohemí Alemán abre oficina de gestión.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (20/06/2019).- Nohemí Alemán Hernández diputada federal del PAN, abrió sus oficinas de gestión y las pone a disposición de toda la comunidad de Reynosa y la región, mismas que están ubicadas por el libramiento Matamoros-Monterrey a la altura de la colonia «Burocrática» y el teléfono es 9 -51-76-67.

-Aquí estamos para atender a todos los ciudadanos que así lo requieran para labores de gestoría, desde un recibo del agua, predial, peticiones de escuelas, obras y servicios, atención médica, por cierto presenté un punto de acuerdo y fue avalado por unanimidad para exhortar a Hacienda y al ISSSTE para que atiendan Reynosa, sin medicamento y con obras inconclusas-, dijo la legisladora federal.

En rueda de prensa en su flamante oficina de gestoría que tendrá horario de lunes a viernes de ocho a seis y sábados de nueve a dos de la tarde, la diputada federal del PAN, comento que definitivo que la política migratoria no está bien «tratada», ya que ahora la guardia nacional la hará de «border patrol».

Sobre la cancelación de obras como el Aeropuerto de la Ciudad de México, el metrobus en Durango, dar a padres de familia la responsabilidad de construir escuelas, aulas, sanitarios techumbres en lugar del instituto, como que no es nada serio, son ocurrencias una tras otra, no es posible, que no tiene quien lo asesores, comento la arquitecta Nohemí Alemán.

De estas y otras aberraciones como el pretender y lo va a lograr que regrese el cobro de la tenencia vehicular cuando en Tamaulipas, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, lo ha erradicado, que le pasa, y tiene mayoría.

-Nos ganan en votos en el Congreso de la Unión, pero no en el debate, no tienen argumentos, deberían reconsiderar y más cuando dijo que no habría nuevos impuestos y del famoso plan nacional de desarrollo, no trae nada, nada, nada-, apunto.