“Vengo a sumarme al trabajo del TEC Reynosa”: Guillermo de Anda.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (24/06/2019).- Tras una serie de enroques que hizo el director general del Tecnológico Nacional de México, maestro Enrique Fernández Fassnacht, al TEC Reynosa llegó el doctor Guillermo de Anda Rodríguez que trae bajo el brazo un extenso curriculum que le da certeza al trabajo realizado por la anterior directora, maestra Mara Grassiel Acosta González.

-Cuento con suficiente experiencia entre ellas 25 años de docente y directivos en distintos campos y al momento jamás he dado de baja a un estudiante, lo enseño hasta que aprenda a volar solo y no me peleo con nadie, me jacto que nadie me ha mentado la madre-, dijo en su primer discurso como director.

Le correspondió precisamente a la ahora directora del TEC Matamoros, maestra Mara Grassiel Acosta a nombre del director general, maestro Enrique Fernández Fassnacht, presentarlo a la comunidad y directivos del plantel Reynosa.

El nombramiento junto con 35 más fueron entregados por el maestro Enrique Fernández Fassnacht y así enriquecer la educación superior, en lo que corresponde a Reynosa, el doctor Guillermo de Anda comento que a él le gustan las cosas sencillas y directas, -me gusta que me digan Memo-, dijo.

Los estudiantes es lo mejor que tiene el TEC y con todo lo que hizo la maestra Mara Grassiel que ya nos conocemos al trabajar juntos en otras encomiendas dentro del Tecnológico Nacional de México, -y vaya que Mara me dejo la canasta muy alta así que a trabajar todos unidos, viene más equipamiento-, subrayo.

En la presentación estuvieron directivos y jefes de carreras así como el dirigente sindical, Humberto Martínez Garza, luego recorrieron las distintas áreas del plantel como el NODO, centro de información, laboratorios y demás edificios que integran la infraestructura del TEC Reynosa.