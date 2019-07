Migrantes entran en desesperación, trámites de asilo siguen postergándose.

***Madres venezolanas aseguran sufrir discriminación.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (01/07/2019).- Los trámites de asilo político que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración son cada día más tardados y enfocados a un solo grupo solicitantes, lo que está llevando al resto de los extranjeros que permanecen desde hace meses en la frontera a caer en un estado de desesperación, mismo que los ha llevado a pensar en aceptar las propuestas de la delincuencia y pagar por cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

Así lo expresó la venezolana Odalys Jiménez, quien sí tiene visa para entrar al vecino país, pero permanece en Reynosa tratando de conseguir el asilo político para sus hijos, uno de los cuales padece de deficiencia renal en tercer grado.

“Aquí a veces te tocan las puertas para pagarle a personas que te lleven, pero nosotros queremos hacer las cosas bien, por eso estamos aquí, pero llega un momento en que la inseguridad aquí te aprieta, o uno corre el riesgo tomando en cuenta que te puede salir bien y estar del otro lado con tu familiar, o simplemente aquí te puede pasar otra cosa”.

Añadió: “Lo que necesito saber es si por lo menos está avanzando la lista, pero es que no llaman a nadie, ha llegado el momento en que uno ya no haya que hacer, ya llega uno a un nivel de desesperación tan alto que uno no sabe qué hacer, le pido todos los días a Dios que me dé fortaleza para no equivocarme”.

Por su parte la también venezolana Rosy Gómez, aseguró que solo se están realizando trámites a mujeres sin hijos, mientras que a las familias las están dejando relegadas.

“Estoy preocupada, angustiada… aquí se suscita una situación de que llaman a las mujeres y a las familias no, y a mí me parece indignante, una discriminación, porque yo soy mujer, pero como yo tengo niños no me llaman”, expresó Rosy.

Destacó que, aunque tienen los documentos necesarios para trabajar en México, las condiciones de inseguridad que se viven en la frontera los motivan a permanecer con bajo perfil, saliendo únicamente para adquirir alimentos y acudir al albergue a revisar el estatus de su trámite.

“Sí he pensado (trabajar), pero aquí hay una condición que la he escuchado y la he vivido y es el peligro que corre uno aquí, e incluso ahorita hay 10 personas desaparecidas por intentar pasar, el Pastor no sabe, está muy preocupado; y me ha tocado ahí por donde yo vivo balaceras, robo, no salimos, solo nos limitamos a ir al supermercado y ya, porque nos da miedo”.

***Piden organismos se respeten listas ya programadas.

El Director de Senda de Vida, Héctor Silva de Luna, pidió a las autoridades respetar las listas programadas para el cruce de migrantes, misma que se formuló según el orden en que llegaron a la frontera, y que desde hace tiempo ya no se está siguiendo, por lo que las familias que están hospedadas en este frontera están optando por medidas desesperadas para llegar a los Estados, situación que preocupa a quienes se dedican a resguardarlos por el riesgo que sus acciones conllevan.

“Todos están pensativos por lo que está sucediendo, muchos se están cansando por la larga espera, y muchas familias ya no quieren esperar lo que se les ha prometido… están viendo que está pasando otra gente y hay mucha molestia, hay desesperación… Nosotros llevamos esa lista y creo que se tiene que respetar, hacerlo bien, llamarles a las autoridades, o las autoridades norteamericanas darnos a nosotros a saber cuántas personas sí van a necesitar; muchas personas que están en el albergue están viendo que no está funcionando de esa forma”, puntualizó.

Trascendió que la madrugada de este lunes el Puente Internacional Hidalgo cerró el paso a los vehículos por un promedio de 20 minutos, pues un grupo de migrantes trató de cruzar de forma ilegal, lo que provocó la movilización de agentes de Migración, de SEDENA y de la Guardia Nacional norteamericana.