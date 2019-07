Grúas mantendrán presencia en la zona centro.

***Pese al reiterado llamado de Tránsito, los conductores siguen estacionándose en sitios prohibidos.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (06/07/2019).- Debido a que los conductores siguen estacionándose en sitios prohibidos pese al reiterado llamado de los oficiales de Tránsito y Vialidad, las grúas de este departamento mantendrán presencia en la zona Centro para remolcar a los vehículos que sean dejados en zonas inadecuadas.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Seguridad Pública, Iliana Magallón Elizondo quien lamentó que la comunidad no siga los lineamientos del reglamento de tránsito.

“Lamentablemente tengo que mandar todos los días la grúa al centro, yo quisiera no tener que hacerlo, pero toda la gente se estaciona en doble fila, en tercera fila y hasta en lugares prohibidos, en las calles del centro no se puede circular… la gente a lo mejor no tiene idea que no se debe estacionar”, expresó.

Dijo que, aunque no existe un operativo enfocado a sancionar a quienes se estacionan mal, si un conductor es sorprendido será multado conforme lo marca la ley.

Además, dijo que también se estará vigilando que no se aparten lugares en ningún sitio, pues esta medida no está permitida.

“En Reynosa, en tránsito, no se da ni un lugar exclusivo para nadie, ni para taxistas, ni franeleros, ni doña señora, ni don señor, nadie tiene lugares exclusivos”, aseveró.