Hospital General de Rio Bravo sin atención debida para la comunidad.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (08/07/2019).- EL HOSPITAL GENERAL DE RIO BRAVO, sigue teniendo una atención negativa para este nosocomio la actitud de muchos del personal así como la directora de la institución impuesta por el mas allá como directora titular cuando ni siquiera ha tenido la sensibilidad de atender como debe ser a los ciudadanos.

Es lamentable que la ambulancia último modelo que se tiene en la institución médica, no la preste, no la facilite ni a las mismas autoridades municipales que se atreven a señalarle públicamente las condiciones en que esta la institución médica.

CABE MENCIONAR que el trabajo de los sindicalistas tampoco ha sido muy acertado por parte de sus dirigentes, representantes que no ponen un hasta aquí a la irresponsable forma en que se ha manejado el hospital de los riobravenses que no cuenta con las condiciones aptas para atender la salud de los ciudadanos y donde parece que no ponen orden a mantener en la dirección general del hospital a una persona que no cuenta con la mínima idea de lo que es atender como se merece.

Y DONDE MAYRA MUNE como directora ha sido señalada por parte del personal del hospital por YA QUEDA DEMOSTRADO QUE EN EL PRI las condiciones son difíciles, pero no imposibles afirman en la base de su partido donde jóvenes políticos buscan enderezar el rumbo del partido revolucionario institucional.

EN LO QUE CORRESPONDE A la participación que se encuentran haciendo en el partido verde, todo indicaba que fortalecerían en el municipio la propuesta de este partido como en el estado peor parece que han dado marcha atrás y hoy buscan otro cobijo político.

Y POR CIERTO le comento que en el caso de los cetemistas, ahora resulta que tienen en un abogadillo tirándole a paparazzi al querer sentir que se les va el control de los trabajadores, de los obreros de la región con el sainete que traen en Rio Bravo de la federación de trabajadores donde se quieren agandallar la dirigencia local un grupo contrario en principios y trabajo obrerista y la defensa y lucha de sus representados.

EN RIO BRAVO se observó a CAMILO LOPEZ SANABIA ex asesor jurídico de la CTM en tiempos de los noventas y quien ahora le hace como tal en la ciudad de Reynosa de donde se trasladó a platicar con MARGARITA GARCIA MARTINEZ que al parecer traerá o no sus aspiraciones a la dirección de la federación local que estuvo por un buen rato tendido ofreciendo tal vez su asesoramiento a la dirigente sindical que en nada lo necesita si es que tiene el derecho a dirigir al sector CTM LOCAL.

O bien qué situación tan difícil para un personaje como CAMILO GILBERTO LOPEZ SANABIA que si que han pasado los años sobre él y la verdad si el como dicen toma fotos a comensales de restaurant debe ser una nueva actividad suya dado que como abogado ya no le va de lo mejor como en aquellos años noventas que con las cuotas de los obreros tal vez le pagaron sus servicios los líderes obreros.

Fotografías que se las reporta a su jefe JORGE BARAJAS YEBRA que es dirigente sindical de las huestes de REYNALDO GARZA y que ahora resulta que estos le toman fotos a los periodistas algo que podría explicar este par de abogaditos al servicio de la CTM de Reynosa.

OTROS LÍDERES que suenan fuerte son PEDRO GARZA, MARTIN LLORENTE, SALVADOR HERNANDEZ PEDRAZA Y CRISTINO HERNANDEZ que pudieran ser los futuros líderes de la CTM si es que cuentan con el consenso.

MIENTRAS QUE por otro lado le comento que un grupo de ciudadanos amigos entre asociaciones y organizaciones estuvieron llevando a diversos sectores y colonias algunos apoyos como agua, víveres, y apoyo.

DONDE uno de los participantes fue MARIO QUINTERO SALINAS que siempre le ha destacado ampliamente por su labor social.

LAMENTO EL DECESO y desde este espacio recordamos a DON GILBERTO IBARRA FLORES acaecido este pasado 3 de junio en Rio Bravo donde se le despidió hasta su última morada. Para su esposa GRACIELA LOPEZ asi como sus hijos.

Cabe mencionar que en el trabajo de GILBERTO IBARRA FLORES entre otras cosas fue secretario general del PRI municipal en Rio Bravo, dirigente de la CTM, así como dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa CELANESE en Rio Bravo y presidente y fundador del club de caza, tiro y pesca “Los Halcones” en Rio Bravo.

Felicito por su cumpleaños el pasado 2 de julio al amigo ADRIAN GALLARDO LANDEROS asi como quien fuera dirigente nacional del sector juvenil del PRI en los noventas.

Y nos veremos.