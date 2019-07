“Migrantes extranjeros no se quieren quedar a trabajar en la frontera”: Salvador Portillo.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (09/07/2019).- La gran cantidad de migrantes que se han visto en los últimos meses deambulando por esta ciudad, no tienen la menor intención de quedarse a trabajar de manera digna, muy al contrario buscan a toda costa cruzar el Río Bravo y llegar a los Estados Unidos.

Juan Salvador Portillo Martínez, Secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, señaló que aunque existe déficit de mano de obra en el sector maquilador y el de la construcción, los migrantes originarios de países como Honduras, Salvador, Guatemala y de la isla de Cuba lo que menos quieren es emplearse y quedarse a vivir en la frontera.

“Si hay oferta, pero no han encontrado como atraerlos o cómo hacer para que ver lo de sus prestaciones de seguro y demás y que también ellos se queden, ellos la verdad no quieren quedarse a trabajar aquí, ellos quieren cruzar, ellos quieren irse a Estados Unidos y no hay forma de convencerlos, al final del día no quieren o no vienen a quedarse, no está siendo una opción de que ellos quieran quedarse en la frontera, ni en el rango más fácil de ingresar como es el comercio o la construcción”, dijo

Añade el entrevistado, que se sigue insistiendo para atraer mano de obra de otras ciudades o estados a esta frontera, porque por diferentes circunstancias mucha gente se fue de Reynosa y ahora es más complicado su regreso.

“ Se ha estado haciendo esta práctica, en los últimos años se ha traído gente aquí de Matamoros, Valle Hermoso, Díaz Ordaz, Camargo, incluso de la parte cercana de Nuevo León, como es General Bravo, Peña Blanca, etc., pero las empresas han ido a cazar gente y hasta Veracruz y San Luis Potosí para que con las expectativas se logren, sin embargo tanto San Luis Potosí como el bajío están creciendo en la industria maquiladora y prefieren quedarse más cerca de su casa que venir hasta acá”.

Reconoció además Portillo Martínez, que los asaltos a comercios, centros comerciales, cobre todo en horas de la noche así como las altas temperaturas provocan también que la gente no quiera trabajar en estos ni en los negocios, ni en la construcción, anteponiendo esto como pretexto.