Padres de familia se niegan a pagar «cuota voluntaria».

Tampico Tamaulipas (09/07/2019).- Fue este día cuando los padres de familia de la escuela José María Gaja, de manera pacífica se manifestaron porque se niegan a pagar 100 pesos adicionales a la cuota de inscripción.

Fueron algunos padres como la señora Beatriz Ramírez las que dieron su testimonio del dinero adicional, al parecer para comprar un transformador.

«Soy Beatriz Ramírez, mi hijo estudia en la escuela Josè María Gaja y estoy muy molesta por que el día de hoy que acudí a la escuela a inscribirlo para el siguiente ciclo escolar, me encontré con que no lo podía inscribir porque tenía que pagar una aportación de 100 pesos para comprar un transformador para la escuela».

Y agrega » yo no traía dinero en ese momento porque ya había hecho el depósito de 500 pesos de la cuota anual que piden, y me salieron que si no pagaba los 100 pesos no me podían inscribir a mi hijo, les pedí que mientras me sellaran los papeles y después daba los 100 pesos que se suponía era un apoyo voluntario, pero al final me dijeron las de la mesa directiva, la señora Lizeth que es la presidenta y la tesorera que no, que primero tenía que pagar los 100 pesos si no, no podía inscribir».

Concluye diciendo que eso se le hace totalmente injusto ya que no pueden condicionar la inscripción, «somos muchos los papás que estamos en desacuerdo porque para eso pagamos la cuota anual, que tampoco debe ser obligatoria pero aun así la pagamos, ya 100 pesos mas es injusto por algo que quizá solicitándolo al gobierno lo puedan donar», subraya la iracunda mujer.