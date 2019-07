Bloqueo de carreteras y puentes última instancia de agricultores para ser atendidos por AMLO.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (17/07/2019).- LAS PROBABILIDADES DE CIERRE DE CARRETERAS Y BLOQUEOS EN PUENTES INTERNACIONALES ESTE MIERCOLES 17 DESDE LAS 08.00 DE LA MAÑANA EN 21 ESTADOS DEL PAIS ERAN EN UN 90% DE LLEVARSE A CABO HASTA LA TARDE DE ESTE MARTES, UN RETO FRONTAL contra las políticas del Gobierno Federal actual a través de la SADER que en lugar de apoyarlos la dependencia los está afectando con los recortes a los apoyos del campo, la respuesta del titular Víctor Villalobos a nivel Nacional que la Secretaria de Hacienda no estaba otorgando el presupuesto etiquetado para los productores del campo.

HASTA EL MOMENTO ESTABAN PROGRAMADOS 39 CIERRES DE CARRETERAS, INCLUYENDO AUTOPISTA EN NORTE, CENTRO Y SUR DEL PAIS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, QUE LLEVARAN TRACTORES, TRILLADORAS AMENAZANDO QUE PERMANECERAN con estos bloqueos los días necesarios hasta que el Gobierno de la Republica que dirige AMLO les dé una respuesta favorable a sus peticiones, están preparados con alimentos, agua, casas de campañas para no moverse ni un instante.

LA POSTURA DE LOS DIRIGENTES ESTATALES LES FUE HECHA SABER POR VOZ PROPIA HOY POR LOS DIRIGENTES QUE SE CONCENTRARON EN LA CAPITAL DEL PAIS Y SE REUNIERON CON 11 DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES QUE LOS ATENDIERON – UNA MINORIA PARA NO VERSE AFECTADOS POLITICAMENTE-, la respuesta final hasta las 05:00 de la tarde de este martes fue expresada por Víctor Villalobos que se había reunido con presidente AMLO y les mando decir que una vez que cumpla con los programas que son de su prioridad atenderá al sector productivo, sin establecer fecha u horario, los líderes esperaba una reunión directa con el Presidente de México la tarde noche de este martes o de lo contrario el bloqueo será permanente.

EN ESTA FRONTERA DE TAMAULIPAS LOS DIRIGENTES CAMPESINOS ELIGIERON BLOQUEAR DE INICIO EL PUENTE INTERNACIONAL DE NUEVO PROGRESO A LAS 08:00 DE LA MAÑANA, NO HABRA CIRCULACION VEHICULAR, ESTAN INFORMANDO PARA QUE LA CIUDADANIA se abstenga de tratar de cruzar y los días, semanas o meses que se requieran permanecerán en dicho lugar con maquinaria agrícola, igualmente la carretera de la frontera a Cd. Victoria a la altura de la “Y” será bloqueada.

LA REALIDAD ES QUE EL PAIS NO PUEDE PERMANECER CON LAS CARRETERAS BLOQUEADAS, PORQUE HARAN UN CAOS VEHICULAR EN ESTE PERIODO VACACIONAL POR UNA DECISION EQUIVOCADA EN LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE LOS PROGRAMAS DE APOYOS AL CAMPO que están siendo recortados, igualmente este reflejaría que existe una ineficiencia por parte del Gobierno federal en el sentido que no debe – si puede – recortar los apoyos a quienes producen los alimentos de la Nación, aunque para algunos agricultores consideran que son resultados de los acuerdos que firmaron recientemente con el gobierno de EE.UU para que no les aplicara aranceles a los productos de exportación mexicana.

LA LLEGADA DEL CANDIDATO ALEJANDRO MORENO CARDENAS “AMLITO” A TAMAULIPAS ES PRECISAMENTE PARA MOTIVAR A LOS PRIISTAS A PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA INTERNA PARA ELEGIR LA DIRECTIVA NACIONAL DEL TRICOLOR, SOLAMENTE QUE EN TAMAULIPAS selecciono un equipo integrado en su mayoría por priista que siempre lo han utilizado para obtener un ingreso económico a través de un puesto público, es decir los mismos “dinosaurios” no dejan llegar a sangre nueva con ideas innovadoras, la dirigente estatal Yahleel Abdala Carmona hoy no ha cubierto el pago de aguinaldos a los empleados del tricolor.

HOY EL INE ANUNCIO QUE EL PRI DE TAMAULIPAS LE FUE APLICADA UNA SANCION DE 4 MILLONES 864 MIL 398 PESOS QUE LA DIRIGENTE YAHLEEL ABDALA CARMONA NO HA PAGADO, SANCIONES QUE SE GANO POR NO REPORTAR SUS EGRESOS, no presento documentación en tiempo real, por registro de eventos extemporáneos, aquí si se llevó el primer lugar el PRI de Tamaulipas en ser sancionados económicamente por irregularidades en proceso electoral, por ello tiene poca credibilidad del electorado, hoy es la tercer fuerza política en Estado, vaya que sigue en picada política.

ANALICE SOLAMENTE LA CANDIDATA IVONNE ORTEGA EXGOBERNADOR DE YUCATAN, TIENE ACTUALMENTE MAS DEL 30% DE LA MILITANCIA APOYANDOLA, MISMA QUE ABANDONARA EL PRI A NIVEL NACIONAL ANTE LOS MOVIMIENTOS IMPARCIALES QUE ESTA DETECTANDO dentro del seno nacional del PRI, todo indica que renunciara al PRI con sus seguidores en diciembre para unirse al nuevo partido Redes Sociales Progresista que dirige la maestra Elba Esther Gordillo, donde también se sumaría Humberto Moreira, Julio Scherer actual jurídico de la Presidencia y el Neolonés Luis Carlos Urzua decepcionados por las políticas impuestas por el CEN del PRI.

INICIARA EN TAMAULIPAS EL PROGRAMA “ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL” CON UN ARRANQUE DE INVERSION SOBRE LOS 106 MILLONES DE PESOS, POR LO CUAL HOY SE FIRMO OFICIALMENTE EL CONVENIO el Gobierno del Estado que preside el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca y el Gobierno Federal, esto fortalecerá el abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud, además de remodelación, conservación, mantenimiento y equipamiento de los mismos, desde luego previo estudios socioeconómico de las áreas con mayor marginación y necesidad de atención en la salud, tomando en cuenta a los centros regionales de desarrollo infantil y estimulación temprana, una buena noticia para las familias tamaulipecas que viven en estas zonas con mayores necesidades.

HABLANDO DE PARTIDOS POLITICOS, HOY EL DIRIGENTE DEL BLANQUIAZUL EN TAMAULIPAS FRANCISCO ”KIKO” ELIZONDO LLEGO A RIO BRAVO, PARA AGRADECER A LA MILITANCIA EL ESTAR UNIDOS, FUE RECIBIDO POR EL LIDER LOCAL ABELARDO RODRIGUEZ y líderes de colonias, dejo en claro de seguir trabajando por la unidad, sabe perfectamente “Kiko” Elizondo que las fuerzas políticas existentes a través de las estructuras locales que están fortalecidas, son lideradas por el alcalde Carlos Ulivarri, la estructura de Raúl García Vivian y de Juan González actual titular de SEBIEN, quienes se llevaron el triunfo electoral en las pasadas elecciones, existen algunos otros vividores de la política que buscan una ansia de poder político, pero que en realidad no son militantes del PAN y algunas residen en EE.UU.

CONTINÚA SIENDO REYNOSA LA CIUDAD DE TAMAULIPAS CON MAYOR PRODUCCION DE EMPLEOS PARA JOVENES Y ADULTOS DE AMBOS SEXOS, PERO ADEMAS ESTE CRECIMIENTO POBLACIONAL IMPLICA MAYORES SERVICIOS EN FORMA CONTINUA PARA SEGUIR MEJORANDOLOS TAMBIEN, por ello la limpieza de la ciudad sigue siendo uno de los objetivos de la actual administración pública que preside la Dra. Maki Ortiz Domínguez, hoy cuenta con camiones propios del ayuntamiento que diariamente son sectorizados y de esta manera ordenada proceder a recoger en cada colonia los desechos diarios de los hogares, las rutas están establecidas y se dan a conocer en forma previa por donde estarán pasando, esto hace crear consciencia a la ciudadanía de que debe estar sacando al exterior la basura en los depósitos para que se cumpla el objetivo de mejorar las condiciones para gozar de un entorno más limpio cada día.

ASI MISMO EL GOBIERNO DE RIO BRAVO ESTE PERIODO VACACIONAL LO ESTA BIEN UTILIZANDO, INICIANDO LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIUCO EN LA CALLE GUANAJUATO EN RIO ORINOCO en lo que es el sector nororiente, trabajos que tendrán una duración de 60 días, pero una obra que deberá tener una duración de 15 años, anuncio el alcalde Carlos Ulivarri López.

RIO BRAVO ES EL UNICO MUNICIPIO QUE OFRECE SERVICIO GRATUITO DE TRANSPORTE NOCTURNO PARA TODAS LAS FAMILIAS A PARTIR DE LAS 08.00 DE LA NOCHE, PRECISAMENTE EN ESTA AREA NORTE DONDE ESTA MA MAYOR PARTE DE LAS COLONIAS POPULARES, unidades propias que la recorren de oriente a poniente, unidades climatizadas que brindan mayor seguridad en el transporte gratuito, recalcando el presidente municipal Carlos Ulivarri que por ningún motivo se ha suspendido ni se suspenderá.

EL RECTOR DE LA UAT ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ SIGUE IMPULSANDO EL PROGRAMA DE ESTANCIAS CON INTERCAMBIO ACADEMICO DE UNIVERSITARIOS TAMAULIPECOS CON UNIVERSIDADES DE

OTROS CONTINENTES, EL OBJETIVO TENER mayores conocimientos académicos en su última etapa de formación profesional como sucede actualmente con estudiantes de la facultad de enfermería de Nuevo Laredo que estarán todo un semestre en la facultad de Colombia en la UNISINU, de esta forma se refuerza el conocimiento en universidad del extranjero.