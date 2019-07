Valió la pena la presión de los productores en el sur de Tamaulipas.

***Diputado Federal da a conocer avances.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (29/07/2019).- El Ejido Los Esteros, de este Municipio, fue el lugar donde la tarde de este lunes productores rurales de Altamira, el Mante, González así como de San Luis Potosí y Veracruz, escucharan al Presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, en el Congreso de la Unión, Eraclio Rodríguez Gómez, mismo que les diera a conocer los avances logrados tras los plantones carreteros en distintos puntos del país el pasado 17 de julio.

Acompañado de tres diputados Federales, como Olga Sosa, Erasmo González y Héctor Villegas, así como el diputado local electo, Miguel Gómez Orta, fue como hizo acto de presencia el legislador Federal, dejando en claro que “los surcos no tienen colores”, refiriéndose a que las necesidades del campo deben de ser sin fines políticos.

“Estamos aquí para dar a conocer dónde vamos, hasta dónde van los avances, estamos dando cumplimiento a ese acuerdo, hemos recorrido varios estados, son negociaciones, porque no ha habido diálogos, pero si algunas aperturas de parte de la autoridad, ya tenemos abiertas las ventanillas para la contratación de todos los productos que cotizan en la bolsa, ya se está pagando el ingreso objetivo de algunos productos, y el precio compensatorio en el caso del frijol en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit se tiene dispersado más de mil millones de pesos”.

“En el caso de Senasica se esta se está contratando a más personal, para cumplir con el proyecto de sanidad, se están atendiendo las emergencias que se han originado en Colima y Campeche con la mosca de la fruta y al pendiente con la campaña del ganado que entra de la frontera sur y garantizar la inocuidad”, añade.

Y al referirse de forma particular a esta entidad el diputado Federal explica.

“Tamaulipas tiene pendiente el ingreso objetivo del sorgo que ya está pactado un precio solo estamos al pendiente de la cosecha, para pactar si se hacía por cosecha o por tonelada es un caso igual que Sonora, donde hay que reunirnos con el director de Aserca y que se dará por tonelada”.

Sobre el polémico tema del recorte presupuestal para el campo y la ganadería el también productor dijo que se estaba trabajando.

“El presupuesto había la protección de recortarlo 10, mil millones de pesos, hoy lo están regresando la parte de Aserca, la parte de sanidades, 2, mil millones de pesos a Senasica, otros 2, mil millones a Aserca y se abren las ventanillas al apoyo de la mecanización en el campo y creo que vamos avanzando”.

Al cuestionar si funcionó la movilización, Rodríguez Gómez comenta “yo creo que sí, no recuerdo que los productores hayamos hecho una movilización donde no podamos llegar y conseguir lo que nos corresponde y hoy con mayor razón porque no se pidió dinero adicional o que se le diera dinero a las organizaciones, solo se pidió que se ejerciera el presupuesto y eso es atender la agricultura comercial, las sanidades, la parte del seguro del manejo de riesgos y fortalecer la planta administrativa de SADER que de nada nos sirve que podemos tener carreteadas de dinero si no hay quien las opere”.

Todas las oficinas estaba cerradas en las que mejor les iba deben de tener 10 empleados.

Eraclio Rodríguez añadió que se tiene la confianza de que el millonario presupuesto de los 63 mil millones de pesos se apliquen de aquí a diciembre, “se ha ejercido poco más de la mitad ya se rebaso la mitad, porque lo de la compra de coberturas que se compran para maíz, sorgo, trigo, soya, arroz, café que es lo que se está sembrando en el ciclo primavera-verano.

Hay que sacar la autosuficiencia alimentaria, hay errores de muchos funcionarios, como el desmantelamiento de SADER y los secretarios han fallado, reconoció el entrevistado, no sin antes señalar que no hay argumentos para iniciar carpetas de investigación en contra de nadie por los bloqueos en carreteras y puentes internacionales, como ocurrió en Tamaulipas, expresó al referirse directamente a aquellos delegados que así lo han manifestado como el caso de José Ramón Gómez Leal.

Un encuentro similar se realizó en el municipio de Río Bravo.