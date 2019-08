Ejerce gobierno de Tamaulipas más de 300 millones en obras actualmente en Reynosa.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (05/08/2019).- VAYA QUE FUE “UN SABADO ROJO” PARA EE.UU Y MEXICO EL ASESINATO DE 29 PERSONAS Y DECENAS DE HERIDOS, LOS CANDIDATOS POLITICOSEN GOBIERNO AMERICANO SEÑALAN COMO RESPONSABLE DE CREAR CONSCIENCIAS DE ODIO Y RACISMO AL MISMO PRESIDENTE NORTEAMERICANO DONALD TRUMP, quien fustiga con sus mensajes racistas a mexicanos y centroamericanos utilizando términos de “invasión “infestaciones” y asesinos , igualmente lo que habría escrito en sus cuentas de redes sociales el hoy asesino Patrick Crusius quien tenía como objetivo detener esta invasión.

DONALD TRUMP ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA MELANIA TRUMP CONTINUARON EL SABADO Y DOMINGO EN SU CLUBDE GOLF BEDMNISTER EN NUEVA JERSEY, POR LO QUE SERA HASTA EL LUNES POR LA MAÑANA CUANDO SE DIGNE A DAR UNA CONFERENCIA SOBRE estos hechos a los que desde este domingo se comenzó a filtrar la información oficial que fue un acto de terrorismo doméstico, es decir minimizarlo totalmente, sobre lo escrito por el asesino de El Paso, Texas no emitió ningún comentario.

MIENTRAS QUE PARA MARCELO EBRAND CANCILLER DE MEXICO Y VOZ AUTORIZADA A NOMBRE DEL PRESIDENTE AMLO CONSIDERO QUE ES UN “ACTO DE TERRORISMO” EL OCURRIDO EN ELPASO, TEXAS, POR LO CUAL DEMANDARAN A TRAVES DE LA PGR PARA TENER ACESO al información de las investigaciones, solicitar la extradición y castigársele, de antemano sabe que las autoridades de EE.UU políticamente no les interesa estar bien con el gobierno mexicano, prácticamente son un “depende “ de lo que les ordene el mismo Trump, es decir todos saben que nada de esto procederá, la realidad es que hay hermanos y hermanas mexicanas asesinados a sangre fría y sin motivo por una mente desquiciada de un ciudadano norteamericano influenciado por políticas racistas, entonces quien es el autor intelectual.

EL EXVICEPRESIDENTE DE EE.UU JOE BIDEN VE EN ESTOS HECHOS “UN ACTO DE TERROR EJECUTADOS DEL ODIO CONTRA EL OTRO, RESALTANDO QUE EL SUPREMACISMO BLANCO, EL ODIO no tienen lugar en EE.UU., mientras que el ex congresista de El Paso Beto ORourke afirmo que las palabras del presidente Donald Trump envalentonan a los terroristas supremacistas blancos como Patrick Crusius y aquí está el resultado de ello, cuantos Patrick existen en las calles que diariamente escuchan estos mensajes de sus líderes en la Nacion y lo más grave que se lo creen.

REALMENTE SI EXISTE UNA CONEXIÓN ENTRE LA MENTE ENFERMA DEL MULTIASESINO COBARDE PATRICK CRUSIUS Y LOS MENSAJES DE ODIO QUE DURANTE CAMPAÑAS POLITICAS SE SIGUEN USANDO CONTRA LOS MEXICANOS Y MIGRANTES DE CENTRO Y SUR AMERICA POR PARTE DE DONALD TRUMP, efectivamente no es culpable directamente, pero dudo que tenga un remordimiento por los hechos del pasado sábado, porque murieron migrantes que el mismo diariamente grita no deben pisar territorios estadounidense, la idea atrás de esta matanza de El Paso Texas es grave, el estar azuzando el miedo a la migración esta es la respuesta, que ahora no se asuste y hable de “odio” cuando su política ha estado sustentándose en ello, “realmente lo que está sembrando se va cosechando” dice un sabio refrán mexicano que tal vez ellos no conozcan por su mismo racismo que los mantiene cegados, dijo la actriz mexicana Daniel Castro “Les hace falta Jesús en su corazón, yo diría que en toda su familia y su vida ”.

VAMONOS A LA INAUGURACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCION DEL EDIFICIO EN REYNOSA DONDE ESTARA UBICADO EL INSTITUTO REGISTRAL CATASTRAL, LA OFICINA FISCAL DEL ESTADO Y REGISTRO CIVIL QUE FUE PUESTO EN MARCHA POR EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS Francisco García Cabeza de Vaca ante la asistencia y aprobación de empresarios regionales, Secretarios del Estado y líderes reynosenses que se comprometieron a ser parte de este cambio para beneficio de esta ciudad petrolera.

REALMENTE PODEMOS ANALIZAR ESTAS ACCIONES PORQUE ESTUVIMOS PRESENTES EN ESTA CEREMONIA QUE NOS DA LA OPORTUNIDAD DE VER Y CONOCER LAS COSAS DE CERCA Y CON LA VERDAD, EL DIALOGAR CON QUIENES SON ACTORES DIRECTOS EN ESTAS ACCIONES QUE MEJORAN CON EFICIENCIAS las atenciones y servicios que se estarán otorgando a todas las familias reynosenses, el estar presidiendo este evento el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca toco varios aspectos importantes que marcarán la historia de Reynosa.

POR PRINCIPIOS DE CUENTAS QUEDA CLARO QUE NINGUNA PERSONA FUEREÑA QUIERE LO MEJOR PARA ESTA CIUDAD, SINO QUIENES HAN VIVIDO EN ESTA, CREA EN LA MISMA Y LE APUESTAN A SEGUIR INVIRTIENDOLE, EL VIERNES SE ANUNCIO LA INVERSION DE 90 MILLONES para este complejo administrativo que eficientiza los servicios, pero además crea instalaciones más modernas y con equipo sofisticado para atenciones a los contribuyentes de la oficina fiscal del Estado, Instituto Registral Catastral y Registro civil, obra que deberá concluir en un año.

ANUNCIANDO LA CONSTRUCION DE DOS PARQUE EOLICOS, UNO EN REYNOSA Y OTRO EN MATAMOROS, ESTO HABLA DE LA CONFIANZA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, PERO DE LAS CONDICIONES QUE EXISTEN PARA QUE EL ESTADO SIGA AVANZANDO CON MAS FUENTES DE empleo, igualmente mayor circulante entre los comerciantes, pero además afirmo que le invertirá en seguir apoyando a salir mejor con los servicios públicos que demandan como la ciudad más importante de Tamaulipas como lo es Reynosa, siendo respetuosos de los Nuevolaredenses, victorenses, matamorenses y ciudades de zona conurbada, tiene un proyecto de construir el recinto ferial más grande de Tamaulipas precisamente para Reynosa, fíjense aquí el principio de seguir inyectándole recursos a mejorar las condiciones de todas las familias sin importar partido político porque son obras de las cuales podrá disfrutar los priistas, panista, perredistas, etc.

POSTERIORMENTE PROCEDIO EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA A REALIZAR UNA SUPERVISION DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LA JURISDICCION SANITARIA No 4 Y CENTRO DE SALUD RECTOR QUE CONTARA CON 08 CONSULTORIOS, LABORATORIO, FARMACIA, dos consultorios dentales, atención integral al adolescente, nutrición, detección oportuna de cáncer y otras áreas con una inversión de 40 millones de pesos, tenía 60 años funcionando la construcción que se demolió para dar paso a la nueva edificación, es una obra que se hereda para todas las familias de esta frontera dentro del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca como Gobernador Constitucional de Tamaulipas.

ADEMAS ESTUVIERON PRESENTES LOS DIPUTADOS ELECTOS REYNOSENSES JAVIER GARZA FAZ, JUANITA SANCHEZ, JAVIER GARZA DE COSS Y ALBERTO LARA BAZALDUA, FALTANDO COMO SIEMPRE ROXANA GOMEZ, AUN CUANDO NO ENTRAN EN FUNCIONES demuestran su grado de responsabilidad por conocer el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno panista y estar cercanos a los conciudadanos.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE ACTUALMENTE SIGUE AVANZANDOSE EN LA CONSTRUCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN EL PARQUE CULTURAL, OBRA QUE TIENE UNA IBVERSION DE 200 MILLONES DE PESOS, esto habla de la visión para fortalecer a Reynosa como un destino nacional e internacional de negocios, construyendo además una ciudad con infraestructura e imagen urbana, más de 300 millones en 03 grandes obras que hablan de la responsabilidad en construcción de mejores ciudades, preparadas para los retos actuales en su desarrollo integral.

PRECISAMENTE EN REYNOSA EL INCENDIO EN LA BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS NO AFECTO EN LO QUE SON LOS SERVICIOS PARA DIARIOS PARA LA CIUDADANIA COMO SON LA RECOLECCION DE BASURA, EL TRABAJODE BACHEO, Alumbrado Público continuara realizándose en forma normal, además de los trabajos de pavimentación siguen en forma normal, la alcaldesa Dra. Maki Ortiz continua con el mismo ritmo de trabajo.

REALMENTE ES UN PROGRAMA EFECTIVO EL QUE REALIZA EL GOBIERNO DE RIO BRAVO EN EL “BACHEO” CON CONCRETO HIDRAULICO EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI SE HA RESPONSABILIZADO QUE SEGUIRA EN FORMA PERMANENTE, ES LA UNICA MANERA de solucionar a largo plazo este problema, este fin de semana se efectuó en boulevard de la colonia Las américas en el centro de la ciudad, pero se realiza en forma simultánea en los aseso principales a las colonias que fueron abandonados por otros malos gobernantes.