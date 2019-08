Desmiente Ayuntamiento ser parte de Feria de Reynosa.

***Asegura Alcaldesa que es un evento particular y que el Municipio solo otorgó los permisos.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/08/2019).- La Presidente Municipal Maki Ortiz Domínguez, aseguró que el Ayuntamiento no forma parte de la Feria que se instaló hace unos días en terrenos del Polideportivo Solidaridad; la edil explicó que el Municipio autorizó los permisos para que esta empresa particular pudiera llevar a cabo su actividad pero sin hacer algún tipo de inversión para el desarrollo de este evento.

“Esa es una feria particular, como cuando viene un circo y se quiere establecer en Reynosa, cumple con requisitos que son del Municipio, y tiene que cumplir con los del Estado, con nosotros cumplió… nosotros lo que queremos es que haya todos estos eventos que son pacíficos, son para reconstruir el tejido social, son para las familias, para que puedan convivir u divertirse de una manera sana”.

Destacó que vieron con buenos ojos el proyecto por los resultados obtenidos en otros municipios donde anteriormente participaron, y porque ofrecen sano entretenimiento a la población.

“Es el mismo empresario que se presentó en Río Bravo, Valle Hermoso, Victoria… son mayormente juegos, no hay alcohol, no hay palenque, son puestos y juegos bonitos… cumplió con los requisitos del Municipio, había estado en otros, no había tenido ningún problema, me dio más seguridad, pues se le permite”.

Ortiz Domínguez destacó que al no ser un evento municipal o en el que el gobierno deba invertir no fue necesario que pasara por la aprobación del Cabildo, únicamente cubrir los pagos correspondientes a los tramites, y la aportación de 8% de las ganancias generadas por las entradas, según marca el reglamento.