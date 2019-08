¿Chayito se ha quedado sola?

Por: Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/08/2019).- ¡Tenía razón el presidente Peña Nieto, cuando le dijo a Rosario Robles medio año, que no se preocupara, pero ahora si debe de estar preocupada!

Han pasado ya 8 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y como la genética no se puede cambiar, entonces a pesar de las conferencias mañaneras, la venganza política a dejado de ser autónoma, para darle paso a los hechos reales, del México contemporáneo.

Si es Chayito Robles, la misma que colaboró como analista política en radio fórmula, la misma ex jefa de gobierno, ex secretaria de Sedesol y ex secretaria de SEDATU. La misma que hoy duerme en Santa Martha, el legendario penal de la ciudad de México.

Pero vamos por partes, los delitos por los que se le acusan no son graves, de encontrarla culpable, saldrá libre bajo fianza, no alcanza a estar en la cárcel, por que son hechos considerados dentro del código penal, como no graves. Así las cosas.

Eso no es lo importante, de las 16 formas preventivas, que existen para casos como este, en el código penal, como la detención en su domicilio, un brazalete, la congelación de cuentas bancarias, el boletín migratorio para que no pudiera viajar, la cancelación de pasaporte y visa, de todas, la numero 16, es la detención preventiva, con carácter de presunto culpable; y esa es la que aplicaron a Doña Chayito, la más severa.

Como reza el dicho “para los amigos ley y gracia, para los enemigos, la ley” y así paso, el hecho por si solo, jurídicamente es irrelevante, pero la exhibida mediática y política es lo que cuenta; esa fue ordenada desde lo más alto del gobierno federal.

La Fiscalía General de le Republica, debería de ser autónoma, en los argumentos y en la ley, pero no lo es, a dejado de ser impartidora de justicia, a perseguidora de enemigos políticos, Emilio Lozoya, Rosario Robles, y una decena de gobernadores.

La juramentación de me las van a pagar a penas comienza, y ahora el poder de Palacio Nacional se deja sentir en lo político con más fuerza y sed, que satisface las viajas afrentas del sistema.

Como dijo Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, me he sentido solo, inclusive solo ante mi propio partido, hablando claro cuando se tuvieron que tomar decisiones difíciles, y en el caso que nos ocupa, creo que la soledad que embarga a Rosario Robles Berlanga, no solo es la de al celda de castigo, si no también la de todos los amigos de política, los ex compañeros de trabajo y hasta los mismos que prometieron amor eterno.

Si era cierto, que hace 6 meses no debería de preocuparse, pero ahora si su preocupación debe de tener sentido de urgencia, la cárcel aunque no será duradera, mucho menos salvaje, si cambiara su visión de los amigos, que tuvo en la izquierda, que mantuvo en la derecha y que amalgamo en el tricolor, por lo que hoy en día pagada las culpas.

P.D. el 6 informa Mario López a los matamorenses ¿qué informará?

***De aquello y lo demás…

Reynosa esta lista para que la alcaldesa Maki Ortiz de y rinda su primer informe de gobierno en esta nueva etapa de su administración municipal, será en el Centro Cultural, el día 10 de septiembre, donde rendirá cuentas ante los reynosenses.

Hay mucho de que informar en obra publica, educación, servicios básicos y primarios, además de acciones y hechos consumados en lo deportivo y cultural.

En desarrollo económico, es Reynosa la ciudad más atractiva para inversión, generando más del 50% de los empleos, que se generan en la entidad. Importante será acudir al acto solemne donde dará la alcaldesa Ortiz Domínguez, los datos precisos, que guarda la administración municipal.

El alcalde de Río Bravo, Carlos Ulivarri, hizo algunos ajustes en su equipo de trabajo, dio el nombramiento como titular de protección civil a Luis Gerardo Madrigal, quien desde este 14 de agosto asume el cargo en esta dependencia.

Es de vital importancia la labor de protección civil, en la comunidad riobravense, esta dependencia, también asume el control del Cuerpo de Bomberos, y en esa amalgama de quehaceres, esta la salvaguarda de los ciudadanos, de primer orden, para una ciudad.

El alcalde le deseo éxito y lo invito a dar lo mejor por el bien de Rio Bravo. Por su familias y por la protección de la ciudadanía, que en esta temporada de calor, vaya que ha habido trabajo para la dependencia.

Al tiempo.

