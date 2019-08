Convocatoria de elección de MORENA excluye a militantes: Rojas.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (19/08/2019).- CONTUNDENTE EL aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN al señalar que La militancia de base de Morena que contribuyó al triunfo del Presidente LOPEZ OBRADOR, está siendo excluida del proceso de renovación de dirigentes en todo el país La susodicha convocatoria es una trampa y una burla.

Es ingenuo pensar que el militante de Morena esté obligado a comprobar que es militante cuando no existe ningún padrón para cotejar ni compulsar si se encuentra afiliado o no, porque la afiliación se hizo en plazas públicas o a través de los Protagonistas del Cambio Verdadero.

¿Cómo podrán comprobar su militancia si los responsables de la afiliación no integraron en tiempo y forma el padrón?

¿Con qué documentos podrán comprobar su afiliación, si la Secretaría de Organización de Morena nunca entregó las credenciales correspondientes a todos los militantes de Morena?

Lo único que existe son unas cuantas credenciales de cartón que no tienen número, ni foto ni nada oficial y hay muy pocas con código de barras.

Todo esto lo señala el senador suplente y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN de que La Nomenclatura, Yeidckol Polevnski y Bertha Luján, quieren manipular de pe a pa todo el proceso.

De no ajustarse mañana la Convocatoria a los Principios y Estatutos de Morena, para garantizar un proceso legal, democrático, imparcial, equitativo, incluyente y transparente la impugnaremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo pronto, la convocatoria dada a conocer por la Secretaria General en funciones de Presidenta, Yeidckol Polevnski, no puede estar firmada sólo por ella, sino que debe ser firmada por todo el CEN de MORENA, en flagrante violación a los Artículos 35, 20, 24, 27, 29 y 32 de los Estatutos de MORENA.

Cabe recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Desde amonestó públicamente a los integrantes de la CNHJ , por no resolver de forma expedita conflictos internos en procesos electorales. También trazaremos una ruta política con todos los excluidos del proceso, para abrir una fórmula de participación democrática y popular.

Intrascendente la renuncia al PRI de la yucateca IVONNE ORTEGA PACHECO como militante y a cualquier posición, cargo o comisión que le pusieran en el escritorio la nueva dirigencia nacional del PRI, procedió a retirarse después de 29 años de militancia priísta.

Ella se va inconforme por la derrota sufrida el pasado 11 de agosto como candidata a la dirección del partido a nivel nacional y solo para que se refresque la memoria la señora es muy malagradecida, pues de los 29 años de participación política, obtuvo cargos como regidora del ayuntamiento De Dzmeul donde también fue alcaldesa.

También en su partido fue dirigente del frente juvenil revolucionario y dirigente de las mujeres del PRI en el estado asi como diputada local, diputada federal, gobernadora, senadora.

COMO VEREMOS no se la paso dioquis, siempre estuvo cobrando buenos sueldos además de que su administración estatal como gobernadora se caracterizó por el endeudamiento, despilfarro de las arcas económicas y dejando una serie de anomalías de las que se procedió a denunciarle en su momento.

JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, ex funcionario público en el área jurídica de la secretaria de gobierno del estado de Nuevo León, ex coordinador de asuntos jurídicos en la ciudad de México en la secretaria de economía y ex sub delegado federal de la SE con sede en Reynosa quien fuera candidato a diputado local por el distrito VI postulado en el año en curso por el PMC, Partido Movimiento Ciudadano.

Dijo que el sigue trabajando por fortalecer las filas del partido mediante un trabajo social y que llegue a los rincones de las diferentes colonias populares de Reynosa, siendo respetuoso de los tiempos y formas del partido en donde dijo que el seguirá participando porque es decisión de fortalecer las filas de este instituto político y dispuesto a hacer equipo con otros actores políticos y líderes de expresión del PMC.

LAMENTABLE ACONTECIMIENTO en Matamoros donde perdió la vida por la que luchó después de que por equivocación y confusión de policías estatales presuntamente, accionaron sus armas y recibió un balazo en la cabeza el joven empleado de SMART Matamoros a plena luz del día en su trayecto al trabajo para cumplir una jornada más de labores.

Después de luchar algunos días por la vida, JORGE ALBERTO VAZQUEZ perdió la lucha por sobrevivir ante lamentable hecho que no puede quedar impune.

Cabe mencionar que en donde se le atendió, El IMSS, no se contaba con un especialista neurocirujano como señaló la esposa del joven trabajador, además de que estará en investigación por parte de la autoridad ministerial la situación en que se encuentran los policias estatales.

Al tomar la protesta a la nueva mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros A.C., el alcalde Mario Alberto López Hernández se declaró aliado de la sociedad civil de esta frontera, con quien dijo “estamos sumando esfuerzos para darle a Matamoros la fortaleza que requiere en ámbitos tan importantes como lo son, lo económico y lo social”.

Además de tomar la protesta a la nueva directiva que preside Martha Liliana Díaz Ruvalcaba, primera mujer en ocupar la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles en Matamoros, también se entregaron reconocimientos a fundadores de esta agrupación que fue integrada en 1981.

Al dirigir un mensaje a los asistentes, el Presidente Municipal se refirió a las diferentes acciones en las que ha venido trabajando desde el primer día de administración y que en 10 meses de trabajo ha dado excelentes resultados a la ciudadanía.

Al contar con más y mejores obras de pavimentación, como lo es la avenida Lauro Villar, de donde fueron retirados camellones laterales que estaban obstruyendo la vialidad; hoy, explicó esta avenida permite una mejor movilidad vehicular hacia el oriente y poniente de Matamoros.

A esa avenida se suman otras más que han mejorado notablemente la imagen de la ciudad, dado que se recibió la ciudad con muchas carencias en materia de pavimentación y bacheo; entre las calles y avenidas pavimentadas destacan: la calle primera, Sendero, Solidaridad; Agapito González, Canales; avenida del Niño; Francisco Villa, entre otras.

López Hernández también hizo una breve explicación del programa combate a la pobreza extrema autorizado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Matamoros pata beneficiar a 57 colonias.

