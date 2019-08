Mandan atole en lugar de agua a la zona norte de Tampico.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (23/08/2019).- Con tremenda sorpresa amanecieron los vecinos de la zona norte de esta ciudad, al detectar que el agua que salía de sus llaves estaba completamente turbia y no servía ni para lavar la ropa.

Algunas vecinas de la colonia Laguna de la puerta se quejaban que apenas habían colocado la manguera para ponerse a lavar aprovechando que estaba bueno el día, se dieron cuenta que el agua estaba completamente color café y muy sucia, lo cual les obligó a tirar en dos ocasiones el agua que ya tenía su lavadora.

» La verdad ya hemos detectado que sale el agua un poco turbia, pero como hoy nunca, así que no se puede lavar ropa, mucho menos trastes, si acaso podremos trapear, pero eso sí el recibo está puntual y si no al día siguiente la cortan», dijo la señora Mely Treviño.

Hay que destacar que el sector es uno en donde no se batalla con el servicio de agua potable, a diferencia de otros en Tampico o Altamira.