Descartan daños en Reynosa a causa de “Fernand”.

***Acumulación de agua en zonas bajas no superó los 40 centímetros de altura.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/09/2019).- A unas horas de que la tormenta tropical Fernand tocara tierra en Tamaulipas, el Consejo de Protección Civil sostuvo una reunión de evaluación en la que se descartaron daños materiales o pérdidas humanas en el municipio a consecuencia del fenómeno meteorológico; sin embargo, acordaron no bajar la guardia y mantener activos los operativos preventivos por lo menos hasta el viernes, día en que se prevé que se degrade a perturbación o canal de baja presión.

El Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Federico Pérez Lozano, informó que las precipitaciones que se presentaron desde la tarde del martes y que se prolongaron durante la noche del mismo día y la jornada del miércoles, no provocaron encharcamientos de gravedad, pues la acumulación de agua en zonas bajas no superó los 40 centímetros de altura. Así mismo, dijo que no se recibió ningún llamado de ayuda por parte de la ciudadanía.

“Hasta el momento no tenemos registrada ninguna colonia con proceso de inundación, solamente hay encharcamientos que no pasan de los 30, 40 centímetros con lo cual no podemos considerar que haya inundaciones; hemos estado monitoreando desde las primeras horas del día por instrucciones de la Alcaldesa Maki Ortiz las 22 colonias más bajas de Reynosa, ya hasta este momento, repito, no tenemos inundación”, abundó.

Debido a que el pronóstico augura una probabilidad del 60 a 80% de lluvia para este jueves, los operativos de los integrantes del Consejo (Protección Civil Reynosa y Regional, SEDENA, Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios, Jurisdicción Sanitaria y COEPRIS) continuarán vigentes por lo menos hasta el viernes.

También permanecerán habilitados como albergues la Casa del Indigente, el Polideportivo Solidaridad con capacidad para 250 personas y el Auditorio Municipal con espacio para 500 ciudadanos.

Pérez Lozano invitó a la población a continuar al pendiente de los comunicados emitidos por Protección Civil para poder tomar las acciones preventivas que correspondan.