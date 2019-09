Se mantendrá monitoreo por Fernand.

Por: Karla Mar//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria Tamaulipas (04/09/2019).- Más efectos positivos que negativos deja a su paso la tormenta tropical Fernand.

Fue en conferencia de prensa que el titular de Protección Civil Pedro Granados señalara que si bien hubo daños, estos no fueron muy severos, más bien la lluvia ya era esperada con ansias.

“Para dar cuenta de las acciones y la situación en la que se encuentra el estado de Tamaulipas, producto de la atención que damos a esta tormenta tropical Fernand, para comentarles que se ha estado dando seguimiento a esta temática, desde el día de ayer, se han estado haciendo reuniones, de integrantes de los distintos grupos de trabajo, de Protección Civil, se tuvo la visita y una reunión con el coordinador nacional de Protección Civil el ingeniero César Verasteguì, Secretario General de gobierno y otras autoridades de primer nivel gobierno Federal, para dar la atención y seguimiento”.

“Hoy nos acompaña el ingeniero Oscar Cepeda, quien es el director general de la coordinación de Protección Civil, para dar seguimiento a esta emergencia. Como ya ustedes están enterados, esta tormenta tropical toco tierra hace una hora aproximadamente, en las inmediaciones de Barra de Catán y la Pesca en el Municipio de Soto La Marina, nos está dejando mucha lluvia tan necesaria y esperada en Tamaulipas, sobre todo para el sector agropecuario, agricultura, ganadería y pesca, no hemos recibido reporte de mayores afectaciones”.

Acerca de la captación de agua dijo “los distintos Municipios que hemos estado monitoreando ayer y hoy, si tenemos conocimiento de las cantidades de lluvia, la más importante o interesante son los alrededor de 150 milímetros, 6 pulgadas que llovieron en San Fernando, habrá que ver después los acumulados que nos de CONAGUA para ver la verdadera precipitación que deja esta tormenta y que seguramente es muy necesaria para el estado. Al tener los acumulados de San Fernando muy probablemente llovió un 25 o 30 % de lo que llueve durante todo el año, producto nada más de esta tormenta. Todavía estaría lloviendo esta tarde y básicamente hasta ahí ya no tendríamos más probabilidades de lluvia a lo mejor para mañana tampoco”.

Calificó además como buenas las acciones de prevención como la suspensión de clases, pero dijo que se analizaría si es necesario que también aplique para este jueves la medida.

En San Fernando reportaron 5 personas albergadas en un centro de convenciones de un ejido que tuvo necesidad de movilizar a esta familia, una comunidad en la Enramada en Soto La Marina en la Pesca, quedaron incomunicados por unas horas porque el agua estaba pasando por encima de un vado que comunica a esta comunidad, lo demás son cuestiones menores, lo que sí es que la tormenta fue muy benéfica para Tamaulipas, insistió.

Al final el responsable de Protección Civil en Tamaulipas señaló que se mantendrá el monitoreo de manera coordinada con instancias Federales como sucedió desde este miércoles.

“El ingeniero Verastegui, el gobernador del Estado Cabeza de Vaca ha estado muy al pendiente que se dé la información, no hay problema en la carretera en el Municipio de San Fernando hubo un paso intermitente, por uno de los carriles la Policía Federal estuvo al pendiente, no hay reporte de inundaciones en ningún lado”.

“La trayectoria de fenómeno es noroeste, de tal manera que estará corriendo por centro de Tamaulipas y Nuevo León, de tal manera que va a dejar agua por allá, afluentes como el Pilón, Corona, San Lorenzo en Nuevo León, y el Conchos en San Fernando, no vamos a bajar la guardia, puede que suban los afluentes por los escurrimientos, pero no vemos algo mayor. No hay reporte de daños a escuelas, hay que mencionar que en los 21 Municipios no hay clases, quiero además decirles que se mantendrán las sesiones con el gobierno Federal SEDENA, SEMAR y POLICIA Federal”, concluye diciendo Pedro Granados.