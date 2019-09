Renuncia de diputados del PES y MORENA es de mentiras.

***Informes de gobierno de alcaldes de rio BRAVO Y Matamoros sin interés.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (06/09/2019).- Quedo al descubierto que la renuncia de los diputados federales ARMANDO ZERTUCHE, OLGA JULIANA ELIZONDO y por confirmar de OLGA SOSA, al partido en el poder federal para emigrar al partido del Trabajo (PT), es de “mentiras”, un acuerdo de morenistas para reforzar al partido del trabajo que es las cuarta fuerza política en el congreso y desplazar al PRI de ese lugar y alinearse a la cuarta transformación en el congreso de la unión para futuras actividades políticas y otro tipo de negociaciones.

Por eso causo extrañeza que los diputados federales de Tamaulipas hayan dejado al partido PES y Morena, que les dio el triunfo electoral para fácilmente entrarle a las filas del PT en el congreso que llego como cuarta fuerza política por su escases de legisladores.

Nadie renuncia de un partido fuerte como morena en el poder para irse a uno débil sin motivo alguno y sale a la conclusión que es para darle fuerza al PT que se convierta en tercer lugar y desplazar al PRI de su posición y para ello se echó mano de los legisladores de Tamaulipas para pasar al partido de Trabajo.

Este tipo de movimientos en el congreso de la unión son prácticas viejas al estilo PRI en sus tiempos en el poder que hacían alianzas con los partidos chicos PVEM, PARM cuando existía y otros, que sirvieran al partido para darle mayoría y fuerza para lograr acuerdos políticos e iniciativas de interés del presidente en turno.

Eso fue lo que realmente sucedió con la renuncia de los diputados de morena que aceptaron las instrucciones superiores-

Desde luego que a los diputados federales en una u otra forma seran premiados espléndidamente y en el caso de ARMANDO ZERTUCHE de Reynosa tiene su ambición de ser candidato a la presidencia de su ciudad en el 2021.

En el caso de las OLGAS, con esto podrían ser propuestas para la reelección en el congreso o bien a OLGA SOSA, para la alcaldía de Tampico.

Todos en política aprovechan la ocasión y ahí esta la prueba de los diputados federales que por cierto nunca mas se volvieron a parar en los distritos unos verdaderos “golondrinos”.

En otra orden de ideas, conforme se acerca la fecha para que salga la convocatoria para renovar el comité estatal del PRI, surgió el nombre de otro aspirante con buenas referencias como priistas puro el actual alcalde de Miguel Alemán SERVANDO LOPEZ, que es consejero nacional del partido, diputado federal y dos veces con esta en la ciudad de la zona ribereña.

El alcalde rivereño tiene buen ambiente entre los militantes priistas y seria un candidato neutro sin compromiso con el ex gobernador de Tamaulipas y sin nexos con grupos políticos.

Desde luego no se descartan los otros aspirantes como ENRIQUE CARDENAS que tiene todo en su contra, EDGAR MELHEM, que también tiene manchas que le impedirán llegar.

En cambio volvió a sonar fuerte el nombre del ex alcalde de San Fernando y ex diputado federal TOMAS GLORIA REQUENA, de quien se dice es discípulo y amigo personal del presidente del CEN del PRI ALEJANDRO ALITO MORENO.

Esto se podrá definir antes de que termine el mes patrio por lo que hay que estar pendiente quien llegara al PRI Tamaulipas.

Cambio de tema, dio inicio a los informes de gobierno de los alcaldes municipales y en lo referente al alcalde de Rio Bravo CARLOS RAFAEL LOPEZ ULIVARRI, un informe vacio sin contenido de interés para los ciudadanos que se quejaron durante todo el año que la ciudad quedo sin obras alguna, calles destrozas, sin alumbrado público y sin servicio de recolección de basura, la ciudad es un verdadero cochinero.

No manejo cifras y los números en un informe detalla el costo de la obras, pero como no las hay, entonces el informe fue sin interés general.

Acudieron las gentes con compromiso con el alcalde, los allegados que cobran y proveedores.

Muy malos cometieron se escucharon por este pobre informe cuyo evento fue en un centro social pequeño para que se notara el vacio de las gentes.

Otro informe que tampoco causo cometario positivo fue el MARIO LOPEZ HERNANDEZ LA BORREGA de Matamoros y que pertenece al partido de MORENA, pues no tuvo mucho que informar pues ha demostrado que no tiene oficio político porque no sabe gestionar recursos para traer al municipio y por ser del mismo partido que el presidente AMLO, no se ha visto en Matamoros ninguna obras federal o municipal significativa.

En otro tema, a pocos días que la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, rinda su primer informe de gobierno dio algunos pormenores del contenido señalando, “tenemos una ciudad con muchos resultados este año, gracias a nuestro presupuesto, y también a las gestiones que hacemos como presidente municipal.

“un presidente municipal tiene que dedicar a buscar recursos, no ha conformarse con los que tiene, buscar en otros lados, y nosotros hemos podido lograr este año más de 530 millones de pesos del gobierno federal, mas de 500 millones de gobierno del Estatal y más de 600 millones de nosotros “, dijo la alcaldesa de Reynosa.

El primer informe será el próximo 10 del actual en el parque cultural Reynosa.

Como verán será un informe completo con cifras y números que son las que resaltan las inversiones.

Eso es la comparación real de otros informes de ayer vacios sin interés alguno.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL joel@tiempoahora.net