Si recortan presupuesto al campo despertaran un “Monstruo”: CNC.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (17/09/2019).- El líder campesino de Tamaulipas RAUL GARCIA VALLEJO, hizo un llamado a todos los diputados federales para que frenen el recorte del 20 por ciento para el campo.

El presidente de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos de Tamaulipas, admitió su preocupación por el avance de una política de austeridad que daña al progreso, hacemos un llamado a los diputados federales y senadores, que no se atrevan a bajarle al presupuesto destinado al agro, pueden despertar al “monstruo” que está dormido, porque no vamos a permitir que los atropellen, porque sería un acto criminal seguirle quitando dinero al campo, la condiciones del sector agrario dice, son negativas e indico que la sequía daño a cientos de productores del campo.

En el primer llamado el líder campesino de Tamaulipas lanzo la advertencia que si recortaban el presupuesto al campo retomaría el bloqueo de carreteras e aeropuertos internacionales, y ahora advierte sobre el despertar al monstruo campirano de todo el País.

Agrega, los campesinos de todo el país no permitirán que el presupuesto de egresos 2020 se contemple un recorte al presupuesto al campo por poco más del 20%.

En otro orden de ideas, la Justicia sigue la averiguación penal contra ex funcionarios municipales de la presidencia municipal de la administración de la ex alcaldesa MAGDALENA PEREZA, donde se esta investigando al ex tesorero EDGAR ANIMAS DEL ANGEL, por presunto responsable del desvio de dos millones de pesos correspondientes por cobro de matanza en el rastro municipal que no entraron a las arcas del ayuntamiento.

En una segunda investigación existen dos denuncias penales por la actual administración jaiba, por un supuesto faltante de 71 millones de pesos donde aparece como responsable la ex alcaldesa MAGDA PERAZA, por el cual un juez de control determinara la culpabilidad de la ex edil y los que fueron sus colaboradores.

Ante ello, la dos veces ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA, podría estar viviendo sus últimas horas en libertad, ya que con la detención de ANIMAS DEL ANGEL, abren la posibilidad de nuevas evidencias pudieran ser imputada a la MAGDA PERAZA, y por ende el amparo con que actualmente cuenta quedaría sin efectos.

La acción de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción apenas empieza, pues las indagatorias contra la ex alcaldesa se proponen castigar la distracción del presupuesto para sentar que garantice no mas actos contra el patrimonio público del municipio jaibo.

Por lo tanto el proceso sigue y terminada las investigaciones la anciana ex munícipe podría perder la libertad.

En otro tema, en los actos alusivos al festejo de las fiestas de independencia celebrada en ciudad Victoria el gobernador FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA, hizo patente su compromiso con la lucha permanente por la libertad, justicia y la soberanía, al montar guardia de honor y depositar ofrenda floral en la plaza de los Hereos, en cuya ceremonia destaco la imagen del ejército mexicano y la marina armada de México, instituciones a las que dijo, refrenda su respeto, admiración y plena solidaridad ante los reprobables actos de una cuantas personas desleales a los intereses nacionales.

El gobernador, también presidio este lunes el tradicional desfile conmemorativo del 209 aniversario del inicio de la independencia nacional, el cual se desarrollo a la largo de la avenida Tamaulipas en la capital Tamaulipeca.

Cambio de tema, desde el balcón de palacio municipal la alcaldesa MAKI ORTIZ, dio el grito de independencia, que fue secundando por más de 22 mil voces unidas en una sola, para honrar a sus hereos, con el cura Miguel Hidalgo, a la cabeza desde el balcón municipal a todo lo ancho de la plaza principal.

También la alcaldesa presidio en la explanada de la plaza principal, el desfile del 209 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, en el que participaron 45 contingentes de escuelas de educación primaria, secundaria y universidad.

