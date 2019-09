Ciudad Madero, la peor administración.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (19/09/2019).- Le llueven críticas al alcalde de ciudad Madero Adrián Oseguera Kernion a quien califican como la peor administración que ha tenido este Municipio de la zona sur del estado.

Carlos Turrubiates quien en algún momento fuera aspirante fuerte a la alcaldía Maderense y uno los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional en la urbe petrolera, califica el actual gobierno y acusa al jefe de la comuna Maderense como el peor que ha tenido la historia.

Fue mediante su red social que el político hizo los señalamientos, tras la clausura del estadio Tamaulipas, acción que además dejará a familias sin el sustento diario.

“Me entristece lo que pasa en mi ciudad, no solo es cerrar un estadio, es cerrar la puerta a familias a un rato de convivencia, es dejar sin trabajo a cientos de comerciantes, es querer someter a empresarios que vienen a invertir en la zona, es demeritar a un cuidad que tiene un equipo de fútbol, expuso de manera textual en su red social.

Y además cuestiona obras como el quiosco el político de MORENA, mismo que en su momento incluso acuso de haber vivido agresiones de personas enviadas por el alcalde Maderense.

“Me apena las formas de manejar esta administración, no nos identifica como morenos, las canchas deportivas del municipio abandonadas, sin alumbrado, sin apoyo al deporte, yo no sé ustedes pero ese mendigo quiosco no vale $10 millones de pesos, ¿qué está pasando con el mercado? solo era la fachada y aún no queda, me duele decirlo pero ¡es la peor administración en Ciudad Madero!

No solo Carlos Turrubiates ha cuestionado el tema del estadio, lo mismo viene haciendo la ciudadanía en general que acude a ver los partidos en la casa de la Jaiba Brava del Tampico-Madero.