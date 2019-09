Rehabilitación de urgencia del IMSS, genera caos.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (20/09/2019).- Trabajadores reclaman severamente a la directora del hospital general 15 del IMSS, doctora Norma Patricia Amador Ramírez por su apatía con el personal de urgencias donde ante los trabajos muy retrasados, es un caos a pesar de las visitas del súper delegado federal y del delegado estatal del Seguro Social.

-No es posible que una ciudad como es Reynosa no cuente con urgencias en el Seguro, llegamos con un familiar muy grave y tan sencillo para ellos que no podemos recibirlo, estamos «llenos», vayan al 270-, dijo un trabajador.

De su identidad comento que se reserva el derecho, ya que no quiere más represalias, si así, comento.

Del trato que recibió en urgencias en el 270 señalo que si los recibieron, pero hay demasiada gente que les envía el otro hospital que manda enfermos, pero no los apoya con personal o ambulancia.

-No quiero hablar mal del seguro, pero de plano es cansado que tengan paradas las obras en un lugar tan indispensable como lo es urgencia, donde deben de trabajar 24 horas y no «parar» por ratos, falta de dinero no creo, somos muchos los que pagamos de manera cautiva, nosotros y los patrones-, reitero.