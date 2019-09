Todo un éxito feria internacional del libro en NY.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (26/09/2019).- -La cultura y más la literatura latina, no tiene fronteras y somos uno solo, así podemos calificar los excelentes resultados de la feria internacional del libro celebrada en New York en la cual nos invitaron a participar y fue una experiencia inolvidable-, dijo el promotor cultural, Mario Treviño.

En rueda de prensa, Mario Treviño pidió una mayor participación ciudadana, hay mucho talento, pero nos falta unirnos en clubes o círculos de lectura, oportunidades hay como en Nueva York donde gentes como Rosalía Reyes, Isela Herrera, y José Higuera López que coordinaron el evento denominado FILNYC.

-Es la primera vez que me invitaban a un evento a New York, donde entendía que todo era inglés y muy sorpresa que puro español, puro latino, amables, te dan información veraz al «verte lampareado», ve aquí, ve allá y es así como comprendí que la literatura, no tiene barrera-, reitero.

Para Mario Treviño lo que falta en México o en la frontera norte es eso, iniciativa, no tener miedo a lo que escribimos, allá hay mucho lector que esta habido de libros en español, escritos por latinoamericanos pero sobre todo mexicanos.

Gracias a mi amiga Claudia Romero por coordinar este encuentro con ustedes medios de comunicación y decirles que se siente «padre» que en New York, te griten viva Tamaulipas!!!!, al verte con la «cuera», por cierto un cuento cortito que leí, -Es padre ser padre, pero más padre es tener un padre que sea padre, no como yo que no tuve un padre, padre, que padre, padre, nada te debo de ser padre- y otras antologías, dijo.