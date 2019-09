3era reunión de titulares de oficinas fiscales.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (27/09/2019).- Al menos 13 titulares de Oficinas Fiscales del estado se estarán reuniendo por tercer vez y se esperan sean mensuales donde se busca dar agilidad y mejorar el servicio al contribuyente dijo el jefe de la oficina de Reynosa, Raúl López López.

-Somos 13 titulares que nos estamos reuniendo y somos los que prácticamente generamos el 98% de la recaudación en todo el estado, ahí están el subsecretario de ingresos, licenciado Mauricio Guerra y el coordinador de oficinas fiscales, licenciado Alejandro Pastrana Salazar-, añadió.

Para el señor Raúl López lo primordial es la atención al ciudadano contribuyente y esa es una de las consignas que tienen del gobernador del estado, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, la atención con excelencia para ellos.

-Este tipo de reuniones son para presentar proyectos que vayan en beneficio del contribuyente, por ejemplo que los permisos de establecimientos de alcoholes cuenten con todas las facilidades para que tramiten o renueven sus permisos para que sus establecimientos sigan laborando sin problema alguna-, apunto el funcionario estatal.

Los propietarios que aun no han tramitado la renovación de sus permisos lo tendrán que hace cuanto antes presentando la documentación necesaria entre ellos carta de no adeudos fiscales, carta de no antecedentes delictivos en el lugar, carta anuencia del municipio, no estar a 200 metros de distancia de escuelas.