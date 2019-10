“El desarrollo de nuestra ciudad es un problema y responsabilidad de todos”, Maki Ortiz.

***Pide Alcaldesa a diputados federales no dejar de lado la propuesta que permitiría mejorar la recaudación sin aumentar los impuestos existentes.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/10/2019).- Tras la polémica que se generó por la iniciativa que presentó ante la Cámara de Diputados, la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez exhortó a los legisladores federales a no dejar de lado esta propuesta que tiene como objetivo ingresar a la legalidad a aquellos que generan ingresos desde la informalidad, de modo que se pueda mejorar la recaudación de recursos sin aumentar los impuestos existentes ni afectar a los ciudadanos que ya cumplen con su aportación.

“Es importante que no pensemos en mejorar la recaudación por medio de los que ya están cautivos y han estado pagando impuestos, creo que los diputados tienen una misión muy importante en buscar una solución que está en la informalidad, y esas personas que representan el 25% del Producto Interno Bruto del país deben también cooperar con el desarrollo de las ciudades…. el desarrollo de nuestra ciudad es un problema y responsabilidad de todos”

Explicó: “Yo no me referí a los puestos nada más, estamos hablando de la informalidad de muchos negocios que no pagan impuestos, eso se desvirtuó y ese no es el tema; el tema de los puestos no tiene la mayor relevancia, esa no es la mayor fortaleza, es la informalidad de muchos otros negocios que no pagan impuestos, y que entonces el crecimiento de todo el país, el 40% de los que sí pagamos estamos cargando al 60% de los que no pagan”.

La presidente municipal destacó que todos los trabajadores, incluso aquellos que trabajan en maquiladoras contribuyen con su pago de impuestos, por lo que también es justo que quienes se dedican al comercio informal colaboren con la parte que les corresponde.

Ortiz Domínguez manifestó que acepta que el tema se tome como algo de risa, siempre y cuando se visualice el fondo de la petición y se trabaje en una solución; reconoció que es un tema difícil porque para muchos es polémico o “no aporta votos”, pero aseveró que es un problema que debe resolverse para no seguir cargando el desarrollo económico del país en unos cuantos.

“Toda esa guasa a veces a los políticos les da miedo porque todo es tema electoral, pero no se trata de eso, aquí estamos hablando del país, estamos hablando del bien común, del bien nacional, tenemos que tocar los temas que duelen y que causan escollo; está bien la guasa, pero ahora quiero respuestas”, puntualizó.