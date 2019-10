PRI urgido de nuevos cuadros en Rio Bravo.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

ío Bravo, Tamaulipas (17/10/2019).- Con una participación diaria, entusiasta y de impulso a la política de trabajo que viene implementando la dirigencia municipal a cargo de CARLOS VAZQUEZ CERDA, quien estuvo acompañado de su secretaria general del comité municipal del PRI, DULCE NAVA así como de la diputada local OFELIA GARZA y el secretario de acción electoral estatal y ex diputado local BENITO SAENZ.

Señalo que el ayuntamiento de Reynosa se esta pasando de la raya porque no está dándole las garantías a más de mil cien familias que viven de la recolección de basura como llamados y conocidos carretoneros.

Y ahí en rueda de prensa, se manifestó en contra del retiro de los carretoneros asi como tampoco están de acuerdo en no alcanzar la modernidad, pero se debe primero estudiar la medida y estrategia de como eliminar este sistema que ha salvado en muchos años y décadas a la ciudad de no vivir entre la basura.

Por ello, es La finalidad, reiterar el compromiso social con la ciudadanía, con las familias de importantes sectores de la ciudad donde convergen jóvenes hombres y mujeres que se verían afectados con esta medida.

CARLOS VAZQUEZ CERDA, presidente del comité municipal del PRI, dijo que se encuentran impulsando reuniones con diversos sectores de la comunidad reynosense así como dirigentes sectoriales, de movimientos y organizaciones adheridas al partido revolucionario institucional.

Dijo el dirigente municipal del PRI que hay importantes planes de desarrollo que están programados en esta dirigencia municipal a su cargo en el ámbito de la cultura y deporte además un trabajo electoral y político.

Invitó a los priístas a la unidad y a la suma de esfuerzo en el trabajo político que estarán desarrollando en las próximas semanas.

SURGEN ASPIRANTE A LAS DIRIGENCIA DEL PRI municipal en Rio Bravo como son RUBEN LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL LABRADA, SERGIO QUIROGA, CRISTINA SILVA y JUAN IGNACIO CASTILLO.

Son Nombres que se mencionan entre priistas que hemos que nos han comentado su sentir muy particular y que para los que los han comentado o vertido sus nombres, todos tienen sus derechos bien específicos porque aspirar o querer dirigir los destinos de su partido revolucionario institucional.

Repasemos quien es quien, en este tema, por ejemplo, RUBEN ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, ha sido dirigente del COEP allá en finales de los noventas, pero un jovencito de apellido CARDENAS se le atravesó cuando aún gozaban de su poder político en el interior del partido y le truncó las posibilidades de ser un dirigente del FJR ahora venido a menos este organismo como una simple red de jóvenes.

Posteriormente colaboro en proyectos políticos estatales y en el periodismo además de integrarse como colaborador en campañas electorales y ex secretario particular de un ex diputado local repitiendo la dosis hasta hace poco con la ex diputada local COPITZI HERNANDEZ quien acaba de concluir su representación en el congreso.

LOPEZ SANCHEZ, es consejero político del PRI estatal y hace una campaña electoral coordina los trabajos de la misma al congreso del estado.

MIGUEL LABRADA, ex presidente del comité para el levantamiento del padrón priista allá por 1989, ex secretario de varias posiciones dentro del comité municipal del partido, ex coordinador de campaña ex directivo estatal del PRI, ex delegado de partido entre otras cosas y actual sub secretario de organización del tricolor a nivel municipal,

pareciera ser la persona mas experimentada en temas de territorio y operatividad del partido, pero su arraigo con los grupos políticos parece no favorecerle.

Si los priistas pensaran en el tiempo que están viviendo, MIGUEL LABRADA, seria elemento que sumaría trabajo político donde no existe y donde falta mucho quehacer y sensibilidad política para llegar al electorado.

EN CUANTO A SERGIO QUIROGA, se ha hecho a la sombra política del sector CNC donde a pesar de eso nunca se le ha dado la oportunidad de ejercer el liderazgo por un caciquismo político que hay de más de 15 años de GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ que no ha dejado crecer la organización y si acabarla de enterrar para siempre de lo último que queda de la CNC, esto ni los que están o siguen adentro entienden que hay que renovarse.

SERGIO QUIROGA, ha sido aspirante a dirigir su partido no de ahorita sino de hace muchos años, esta ocasión es el secretario general del comité municipal y espera la oportunidad de ser considerado como una propuesta seria y con nuevos bríos donde la dirigencia no esté escondida en cuatro paredes como se encuentra actualmente.

EN caso de la maestra CRISTINA SILVA, es considerada como una de las fundadoras de la vida política del partido revolucionario institucional, actual consejera de partido año con año, dirigente de las mujeres del PRI, servidora publica en diversas administraciones municipales con positivos resultados y desde que nos acordamos una activista política del PRI leal y de trabajo permanente que sería en estos momentos una fortaleza que una mujer como ella dirigiera los destinos del partido, más sin embargo los tiempos reclaman la juventud al frente de las trincheras pero aquí hay que combinar los tiempos y los esfuerzos.

Y por último JUAN IGNACIO CASTILLO ESPINOZA, médico de profesión que salta al estrellato político cuando su amigo RAUL GONZALEZ el caminante llega a la cumbre de la política como presidente de la CONADE, Comisión nacional del deporte y todo mundo creía que hasta alcalde resultaría el médico y líder sindical del SNTSS logrando agenciarse por recomendaciones la dirección el CONALEP en aquellos finales de los ochentas.

Mas tarde secretario de deportes del comité local del PRI sin existir la cartera precisamente de esa área, habiendo sido director del centro de salud por su cuenta y en base a su trabajo profesional, dirigente de la FSTSE o de lo que queda de esta federación en la actualidad.

Asi como operador político de candidatos del PAN en alguna época y hoy por hoy dirigente de la CNOP, Confederación nacional de organizaciones populares entre otras cosas, lo hacen un aspirante de seriedad a la dirección de su partido donde con un discurso de trabajo y unidad promueve a su sector popular en donde mas de 35 años ha militado.

EN ESTE ESPACIO, aprovecho para enviar nuestra condolencia al amigo JESUS ARREDONDO CORTEZ, a su familia por el sensible deceso de su hermana ALEJANDRINA ARREDONDO CORTEZ este inicio de semana en lamentable accidente automovilístico asi como a su esposo ALFREDO PEÑA.

ENVIO mi felicitación por su cumpleaños a JUAN ANTONIO RIOS, ROBERTO NUÑEZ, JOEL HARCO, JOSE ORTIZ, FLORENCIO MEDINA, ROBERTO RIVAS, EDUARDO ORNELAS. Y nos veremos.