Inaugura Alcaldesa Maki Ortiz el Car Fest 2019.

***El evento organizado por Autos Clásicos y Antiguos de Reynosa contó con la presencia del restaurador Martín Vaca y la colaboración de autoridades estatales y municipales.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (20/10/2019).- La Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez inauguró este domingo por la mañana el Car Fest 2019, organizado por Autos Clásicos y Antiguos Club Reynosa A. C., en el Parque Cultural de esta ciudad, una exhibición de cerca de 300 automóviles originales y renovados, de incalculable valor histórico, con la participación del restaurador mexicano Martín Vaca.“Es importante que vengan y disfruten en familia, porque no es solamente una exposición de autos que cuentan una historia, no sólo de Reynosa, sino del mundo entero, además de la gran presencia del señor Martín Vaca, que es reconocido internacionalmente y hace más importante el evento”, dijo la Alcaldesa, quien agradeció la invitación al C. P. Héctor Villarreal Cantú, Presidente del Club.“Lo más importante y valioso, sobre todo, es que estos son eventos que reconstruyen el tejido social, que nos dicen que Reynosa tiene un futuro y un porvenir”, declaró la Presidente Municipal, Doctora Maki Ortiz Domínguez, quien acompañada por Martín Vaca e Isabel Vaca y los organizadores, recorrió la exhibición, seguidos por las familias que estuvieron presentes en el Car Fest 2019, realizado en el Parque Cultural Reynosa.El Presidente de Autos Clásicos y Antiguos, Héctor Villarreal agradeció la colaboración de las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo el evento, que hasta la 1 de la tarde del domingo había registrado cerca de 4 mil asistentes.En la organización y presentación del evento participaron, la Lic. Norma Angélica González Guajardo, representante de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas; Carolina Padrón Gómez, Directora del Parque Cultural; Leonel Cantú Robles, Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo del Municipio y la Coordinadora de la Comisión de Turismo del Cabildo, Elsa Celestina Rivera.