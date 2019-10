La hermandad que derrumba muros fronterizos.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (24/10/2019).- ESTA MAÑANA EL PRESIDENTE DE MEXICO AMLO TOCO EL TEMA DE LOS CIENTOS DE ALCALDES QUE SE APOSTARON EN PALACIO NACIONAL Y SE QUEJARON FUERON ROCIADOS CON GAS LACRIMOGENO PARA QUE DESPEJARAN EL AREA DE ACESSO A ESTE RECINTO OFICIAL, los ediles reclamaban atención en sus peticiones de incremento del 10% en ramo 033 y 028 de participaciones federales y no recortes para el 2020, los acusó de no portarse correctamente y justifico el uso de este gas pimienta para poner orden, “aquí no utilizo el Fuchi y wacala” que les lanzo a otras personas que cometen agresiones a los mexicanos.

RECONOCIO EL PRESIDENTE DE LA AUTOLLAMADA 4T AMLO QUE SE UTILIZO EL GAS LACRIMOGENO PORQUE LAS PROTESTAS LAS DEBEN DE HACER EN PALACIO LEGISLATIVO DONDE SE DISCUTE Y APRUEBA EL PRESUPUESTO NO EN EL PODER EJECUTIVO, en esto tiene razón, donde se estaba protestando es en la aplicación del gas pimienta el cual no se utilizó siquiera en Culiacán, Sinaloa por las razones ya claras en estos momentos, “deben de ahorrar y no derrochar” fue tajante el jefe del ejecutivo nacional en su mensaje a los alcaldes que dijo todos son del PAN, la respuesta fue que piden mas recursos para la seguridad.

POR CIERTO, ESTA MAÑANA DURANTE SU TRADICIONAL CONFERENCIA MAÑANERA AMLO ASEGURO QUE SI EXISTE EL TRATADO DE EXTRADICCION CON EE.UU. PERO QUE DESCONOCIA QUE HUBIERA ORDEN DE EXTRADICCION CONTRA OVIDIO GUZMAN, IGUALMENTE HOY EL GOBERNADOR DE SINALOA QUIRINO MUÑOZ acepto que el pasado día 16 de Septiembre el director de la DEA de EE.UU estuvo en Culiacán hablando sobre temas de Seguridad, pero el caso del hijo de Joaquín Guzmán es tema del gobierno federal, es decir prácticamente se lava las manos y responsabiliza a la Federación de todo lo ocurrido la semana pasada.

EN OTRO TEMAS LA RESOLUCION DEL JUEZ FEDERAL SOBRE LA EXSECRETARIA DE SEDESOL NACIONAL ROSARIO ROBLES BERLANGA DETERMINO QUE DEBERA CONTINUAR EN PRISION FEDERAL FEMENINA PORQUE CONSIDERO QUE PODRIA FUGARSE DEL PAIS si le otorgaban el derecho de proceso domiciliario, por lo tanto la considerada autora de la “estafa maestra” de 5,000 millones de pesos – algo así como 280 millones de dólares- seguirá en la cárcel donde sigue gritando que es una venganza política, solamente que la licencia de manejar que presento era falsa igualmente como la dirección, todo eso hace creer a la justicia que parte de sus declaraciones tienen el mismo origen de la mentira.

LA ENCUESTA DE CAUDAE-EL HERALDO DE MEXICO QUE TRASCENDIERA A TRAVES DE LAS REDES SOBRE LA HONESTIDAD DE LOS GOBERNADORES MEXICANOS, EN CUANTO A UNA DINAMICA REALIZADA EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS REVELAN EN GRADO DE HONESTIDAD que reflejan los gobernantes sobre este ejercicio ciudadano, donde el primer lugar lo obtuvo el gobernador e Yucatán Mauricio Vila Dosal, segundo lugar Francisco Jarcia Cabeza de Vaca en Tamaulipas, la jefa de gobierno de la CD de México Claudia Sheinbaun en tercer lugar , en posición seguida el gobernador de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis y quinto lugar el gobernador de Yucatán Mauricio Vila.

BUEN RESULTADO LA CONVOCATORIA DEL DIF-TAMAULIPAS QUE PRESIDE LA SRA. MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA EN CONCURSO ESTATAL TALENTO DIF DENTRO DE UN ESPACIO DE PARTICIPACION PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD QUE DEMOSTRARON sus dotes culturales y artísticas donde subieron a escena 143 participantes de 18 Municipios, un programa más de convivencia que de competencia donde quedo claro que todo se puede con un gran corazón.

DETALLANDO LAS OBRAS REALIZADAS EN ESTE 2019 EN COL. JARACHINA SUR SE INVIRTIERON APROXIMADAMENTE 24 MILLONES DE PESOS EN ESTE SECTOR EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANA, SALUD Y EDUCACION PRINCIPALMENTE, la Dra. Maki Ortiz Domínguez durante la audiencia pública acerco los servicios y programas públicos municipales, donde se beneficiaron los asistentes de las colonias puertas del sol, puerta grande,

Col. Hacienda, Lomas de Sinai, colinas elite que agradecieron a través de la Sra. Zoraida Lozano Balleza estos beneficios que son más del 100% en comparación con el año pasado 2018.

A LOS RESIDENTES DE LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS Y VALLE DEL SUR DE TEXAS, ESTE JUEVES POR LA TARDE SE REGISTRARÁN LLUVIAS Y DESCENSO DE TEMPERATURA A LOS 13 GRADOS CON SENSACION TERMICA DE 10, LA COORDINACION de protección civil está alertando para protegerse, tomar precauciones y evitar daños en la salud tanto de niños, jóvenes, adultos, nosotros le agregaríamos que igualmente debe proteger a sus mascotas que también requieren de esto.

BASTANTE CLARO FUE EL MENSAJE DEL ALCALDE DE MATAMOROS MARIO A. LOPEZ EN SENTIDO DE QUE LAS FAMILIAS MATAMORENSES SERAN LA PRIORIDAD DE SU GOBIERNO, EN REFERENCIA A LA ATENCION DE SUS NECESIDADES DE SALUD, EDUCACION, MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA SOCIAL, igualmente hoy aclaro que el tema de los migrantes que ocupan en acceso al puente internacional, se les ofreció el centro de Convenciones mundo nuevo como albergue el cual rechazaron utilizarlo, hoy el lugar que se les oferta es deportivo Eduardo Chávez, por lo que el Centro de Convenciones continua con su rol de actividades que estaban programadas para este 2019, esto lo refrendo a través del secretario del ayuntamiento Lic. Federico Fernández Morales.

LOS MAYORES DE MISSION, TEXAS ARMANDO OCAÑA, PROGRESO TEXAS GERARDO ALANIS E HIDALGO TEXAS SERGIO CORONADO, ESTUVIERON PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA DE HERMANDAD ENTRE MISSION Y RIO BRAVO,TAMAULIPAS DONDE EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI LOPEZ entregó las llaves de la ciudad y firmaron el convenio de colaboración para entrelazar más los lazos de cultura, gastronomía, turismo, porque para esto no existen frontera, evento realizado en la villa de Nuevo Progreso, estando presentes el alcalde de San Fernando Pepe Ríos, alcalde de Valle hermoso Gerardo Aldape, alcaldesa de Camargo Leticia Peña quienes fueron testigos de honor.

CARLOS ULIVARRI LOPEZ FUE ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA SRA. LETICIA DE LEON DE ULIVARRI AL IGUAL QUE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

MUNICIPAL, EXPONIENDO UNA SERIE DE PROYECTOS A CORTO PLAZO QUE FOMENTARAN MAS DE TURISMO EN AMBAS FRONTERAS, aquí las políticas migratorias se hacen a un lado, porque son más los lazos de convivencia que siempre han unido y caracterizados a las fronteras del norte de Tamaulipas y del Valle del sur de Texas.

LA UAT EN SU PERMANENTE IMPULSA EN LA INVESTIGACION Y PROGRAMAS ACADEMICOS CELEBRO HOY UN CONVENIO CON EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TAMAULIPAS – TRIELTAM-, EL CUAL FUE FIRMADO POR EL ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ POLR LA UNIVERSIDAD y la Magistrada del tribunal Lic. Blanca Eladia Hernández Rojas donde los alumnos próximos a graduarse como profesionistas estarán realizándose sus prácticas profesionales dentro del TRIELTAM que lo fortalecerán en el desarrollo profesional y personal.

EN VALLE HERMOSO LA POLEMICA AVENIDA LAZARO CARDENAS O 120 COMO SE CONOCE QUE ES EL PRINCIPAL ACESSO AL PUENTE INTERNACIONAL Y LA CAPITAL DEL ESTADO, ES UNA OBRA DONDE SE INVERTIRAN 12 MILLONES DE PESOS, YA FUE AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS afirmo hoy el alcalde Gerardo Aldape Ballesteros quien indico que está en licitación la obras que deberá quedar concluida en el mes de Diciembre, la paralización de los trabajos durante el mes pasado estaba levantando la protesta de los habitantes de todos los sectores sociales.

BATSANTE ACTIVA LA DIPUTADA DEL 09 DISTRITO ELECTORAL LIC. PATY PALACIOS CORRAL QUIEN SIGUE DE CERCA CON LA CIUDADANIA, DEDICANDO LOS DIAS PARA ESTAR EN LAS COLONIAS, POBLADOS Y EJIDOS, CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS CONCIUDADANOS, su slogan es “no ser una diputada golondrina” o solamente de “fiestas sociales “como algunas lo hacen, esto es resultado de más de 20 años dentro de la política, intachable trayectoria como ama de casa, empresaria y agricultora.