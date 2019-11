Recordarán a víctimas de feminicidio con Altar en Tampico.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (01/11/2019).- Activistas de Marea Verde de la zona sur están convocando a la ciudadanía para que el próximo domingo acudan a la instalación del altar en conmemoración de todas las mujeres víctimas de feminicidio.

Es a través de Frida Guerrera y otros colectivos que han decidido conmemorarlas este 03 de noviembre y nombrar esta fecha como el día de las mujeres muertas.

La intención es dar voz a las mujeres que fueron asesinadas por razones de género y así, evitar que sus nombres se pierdan en las celebraciones por el día muertos, han expresado las organizadoras.

“La Colectiva Feminista, de la mano de Marea Verde Tampico Mx, convocamos a instalar un Altar para ellas, las víctimas de feminicidios en Tamaulipas, sumamos a esta ofrenda a las víctimas de desaparición, quienes no están muertas pero tampoco están con sus familias y cuya ausencia trae consigo la dolorosa carga de la incertidumbre».

La idea central es recordar a estas mujeres que ya no están con sus familiares, pero también enviar un mensaje fuerte de que a través de este altar alzan la voz de quienes fueron violentamente silenciadas.

“Queremos dejar en claro que nuestro mensaje jamás será que esto se vuelva una tradición, ni mucho menos celebración a estos actos, sino una protesta pacífica, una voz alzada por las que fueron violentamente silenciadas, un nosotras no te olvidaremos y sobre todo un #NiUnaMenos».

Hay que decir que la ofrenda comenzará a instalarse en la plaza de armas de Tampico, frente al Palacio Municipal, este Domingo 3 de noviembre a las 4:00 pm.

«Es tradición poner altares con las fotos de los familiares que han muerto y que se coloquen junto con sus platillos favoritos y tristemente también son colocadas las fotos de las mujeres y niñas que fueron asesinadas, precisamente por eso queremos sacarlas de esos altares, porque no se murieron simplemente, ellas fueron asesinadas, arrancadas cruelmente del lado de sus seres amados».

El colectivo Marea Verde aseguró en su página que la mayoría de las familias de estas mujeres no han obtenido respuestas, ni justicia.

«El próximo 03 de noviembre de 2019 volverán a gritar, volverán a suplicar y que quienes las miren con extrañeza entiendan que les asesinaron a sus madres, hijas, hermanas, tías, amigas, que ellas no pidieron esto, su domingo deportivo, de esparcimiento o familiar será interrumpido o incomodado por nosotras, las que no las olvidamos, este día será suyo, no de los muertos, es de las muertas, de las asesinadas por ser mujeres, es el día que las pondrán ahí no para festejarlas, no para esperar a que vengan a comer con ellas, lo harán porque merecen justicia, para que sepan que aunque ellas han sido silenciadas, su voz hace eco en nosotras».