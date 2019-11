¡El estado mayor, al servicio del asilado!

Por: Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/11/2019).- Hoy es quincena y los cajeros están repletos y hasta filas hay, de por medio está el “Buen Fin” donde muchas minoristas asociadas a la ANTAC, brindan descuentos que van desde 10% hasta más del 70 en muchos productos.

La electrónica y electrodomésticos, son los más solicitados, como lo anunció la CANACO de Reynosa, en los pasados días. Julio Almanza, vicepresidente Nacional de CONCANACO, manifiesta que en este proyecto comercial llamado “Buen Fin” las ventas hasta en un 35% o más en la mayoría de los negocios afiliados a las cámaras de comercios.

Cabe recordar, que en los Estados Unidos el Black-Friday se llevaba hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de las compras en toda la franja fronteriza mexicana. Pero ahora la competencia se puesto seria y los comercios mexicanos, han catapultado el buen fin, como una de las mejores propuestas, para hacer sus ventas fuertes.

Pero tampoco este proyecto económico comercial, es obra de la 4T, no vaya a pensar usted eso, aunque el presidente ya dijo, que: En el buen fin, mejorará el consumo de las familias de México, válgame dios.

Mientras la novela de Evo Morales, comienza en su segundo capitulo, la procuraduría de justicias de Sonora, descubrió el hilo negro en la masacre de la familia LeBaron, y afirmo que las armas usadas, prevenían de Estados Unidos, que barbaridad, que descubrimiento. Y para tal caso, la Fiscalía General de la República, da datos, cifras y argumentos, no es la dependencia responsable del caso, del terrible hecho, que enluta no solo a las familias mormonas, si no a todos los mexicanos, por una simple razón, mañosamente le fiscalía, aún no atrae el caso, y por consiguiente sigue siendo un delito del fuero común, a pesar de ser ya un conflicto internacional, que le ha valido a los Estados Unidos, el pretexto perfecto, para que agentes del FBI, invadan nuestro territorio.

Si de cosas insólitas hablamos, el presidente hace algunos días expresó ante una de las reporteras palera, de la mañaneras, que, el Estado Mayor Presidencial, desapareció, porque era muy costó, 8 mil elementos lo conformaban, y que ganaban sueldos superiores al de las fuerzas armadas, hasta ahí las cosas, bien ahora, cuidan al presidente unos 500 elementos, con otro nombre, pero sigue siendo oneroso y fastuoso el cuidado de nuestro presidente, aquel que alguno momento presumió que el pueblo lo cuidada.

Con la ola de violencia y más de 26 mil difuntos, mejor prefirió poner guardia, no vaya a ser que, al pueblo, se le olvide cuidarlo, porque eso de los abrazos, besos, abuelos y mamás, nomas no funcionó.

Pero siguiendo con el tema del Estados Mayor, le quito la guardia y pensión a los expresidentes, el cuerpo de élite, que los cuidaba, ya no están al servicio de los exmandatarios, no ahora tienen otra función, cuidan al dictador boliviano Evo Morales; y ahí viene la paradoja, si el exdictador es tan querido en su país, entonces de que se cuida.

Por si fuera poco, no solo cuenta con más de 30 guardias presidenciales, también con chofer, servidumbre y una mansión con costo al erario público mexicano; faltaba más, queda menos, no habrá para atender a los migrantes en la frontera, tampoco para darle a Tamaulipas lo recursos de seguridad pública, mucho menos para darle al campo mexicano, apoyos que fueron cortados de tajo, aaaa pero que tal para mandarle dinero a Honduras, El Salvador y pagar el extravagante asilo político de Evo Morales, para eso no hay austeridad republicana.

***Al tiempo.

De aquello y lo demás…

El día de ayer, la alcaldesa Maki Ortiz, el Sistema DIF Reynosa y la jurisdicción Sanitaria número 4, llevaron a cabo la Feria de la Salud, con motivo del Día Mundial contra la Diabetes.

Ante los demandantes de atención y sus familias, la representante del cabildo y de la alcaldesa María Elena Blanco, dio cifras que son de

considerarse, somos el 4to, país, con más diabetes, y con serios problemas en el gasto público, para atender la creciente demanda.

La creciente demanda de la Diabetes, se a convertido en nuestro país, en un problema serio de la salud pública, por eso es necesario su prevención oportuna, a través de la alimentación y una salud pública efectiva, como lo afirmó la representante de la doctora Maki Ortiz, alcaldesa de la ciudad.

En otro orden de ideas, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, estuvo en la su casa, Reynosa, para encabezar un evento multitudinario para jóvenes, en una magna conferencia, donde se destacó el daño causado por el tabaquismo y el alcohol en la juventud mexicana.

A los cientos de joven que abarrotaron el Centro Cultural Reynosa, la primera Dama de Tamaulipas, enfatizó su compromiso, con la juventud tamaulipeca, y aseguró que la prevención es uno de los pasos más importantes para la seguridad y la salud de los jóvenes tamaulipecos.

En el evento denominado “Fiesta del Siglo” los jóvenes a través del Sistema DIF Tamaulipas, recibieron conferencias, consejos prácticos, para su mejor desarrollo y adaptación social.

